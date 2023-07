Shakira movió las caderas sensualmente al ritmo de ‘Hips Don’t Lie’ en la fiesta de Vogue

Shakira no para de disfrutar su soltería en eventos deportivos, desfiles de moda, conciertos y fiestas. Esta semana no hubo excepción, a la barranquillera se le vio en la fiesta de British Vogue x Self Portrait Summer Party en Londres, en la que estuvo muy feliz y hasta mostró cómo sus caderas “no mienten”.

La cantante asistió al evento luciendo un llamativo look monocromático negro compuesto por un top con tela tipo encaje con detalles de tirantes en el pecho ajustados en el cuello, combinado con un pantalón ‘oversite’ en tela satinada.

La ropa la acompañó con zapatos puntiagudos, lentes oscuros y una mini cartera brillante plateada, Además, llevó su cabellera suelta. El atuendo total era un conjunto de texturas diferentes que la hicieron lucir increíble.

Bailó sensualmente ‘Hips Don’t Lie’

En la fiesta de Vogue Shakira atrapó todas las miradas cuando comenzó a sonar su canción ‘Hips Don’t Lie’, pues ella se dejó contagiar por la alegría de la fiesta y de la canción para mostrar sus atrevidos pasos de baile mientras sonreía disfrutando del ambiente.

Como era de esperarse, el momento en el que se observa a ‘Shak’ bailando sensualmente en la fiesta a la que asistieron famosos como Katy Perry, Rita Ora, Orlando Bloom, entre otros, se hizo viral en redes sociales dpnde no paran de hacer comentarios.

@its_jafred17 #shakira Imagina ser Shakira e irte de fiesta con Leonardo De Caprio, Katy Perry, Orlando Bloom, Rita Ora y muchos más y que te miren mientras bailas tu propia canción. ♬ Hips Don’t Lie (feat. Wyclef Jean) – Shakira

“A Shakira deberíamos hacerle el divorcio party. Qué bendición fue eso”; “Todos después de una separación hemos sido Shakira. Recuperar a los tuyos: amigos y familia lo es todo”; “No hay duda de que Piqué apagaba su brillo, está preciosa, volvió a nacer”; “Neta que hay gente que te roba la energía y cuando se van te devuelven la vida”; “Simplemente volvió a vivir, es increíble como algunas nos roban la vida, la existencia”; “Solo queda decirle a Clara Chía, MUCHÍSIMASSSS GRACIASSSS… Y que tengas suerte con el cucaracho”; “Ella es una superstar, ahora sí se lo cree, no como antes; ni la sombra de ella misma era”; “Disfruta y olvida el tiempo que perdiste” y “Todos coreando su canción”, son algunos de los miles de comentarios que circulan en redes como TikTok.

