Veljko Paunovic ve a Alan Pulido como un duro rival al que buscarán neutralizar en la Leagues Cup

Alan Pulido ha sido protagonista de una de las telenovelas más sonadas del mercado de fichajes del fútbol mexicano. Por un lado Chivas querían repatriarlo a su disciplina y por el otro Cruz Azul sueña con que sea el nuevo 9 del equipo.

Ante todos los intentos que se han quedado solo en eso, Veljko Paunovic habló sobre el delantero del Kansas City Sporting como rival, ya que las Chivas lo estarán enfrentando el próximo 31 de julio en la Leagues Cup.

Alan Pulido vistiendo los colores del Sporting Kansas City (Photo by Carmen Mandato/Getty Images)

Veljko Paunovic no se fía de Alan Pulido

“La Leagues Cup es la mejor competencia del mundo porque es la siguiente para nosotros, un delantero como Alan Pulido hay que vigilarlo no será fácil“, señaló Paunovi? en declaraciones reseñadas por Rebaño Pasión.

Queda en evidencia que Veljko Paunovic ya piensa en el estelar delantero de la MLS como próximo rival y no como posible fichaje, al menos no en esta temporada ya que no se llegó a un acuerdo con Kansas City que beneficiara a ambas partes para el traspaso del goleador.

Veljko Paunovic estratega de las Chivas (Foto by Simon Barber/Getty Images)

Pulido en forma para enfrentarse a Chivas

“Puligol” llegará en plena forma al juego contra Chivas ya que ha marcado nueve goles en los últimos ocho encuentros y además será un encuentro muy especial por lo que representa el Rebaño para su carrera.

Hasta ahora lo más probable es que Pulido vuelva a la Liga MX en 2024 cuando termine su contrato con el Kansas City Sporting. Hasta que eso no suceda, Paunovi? tiene claro como verlo y se prepara para que la defensa del Rebaño no lo deje respirar en el duelo por la Leagues Cup.

Sigue leyendo:

. Messi da sus primeras palabras como fichaje del Inter Miami: ?Estoy muy ansioso por empezar a ayudar aquí en mi nuevo hogar?

. Alan Pulido y su novela con el fútbol mexicano: el goleador de la MLS no ve con malos ojos volver a la Liga MX

. Implacable: Alan Pulido marcó nuevo doblete y le sacó un punto al Houston Dynamo de Héctor Herrera