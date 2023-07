Checo Pérez fue la sensación en Madrid al recorrer las calles a bordo de su monoplaza de Fórmula 1

Sergio Pérez atrajo cientos de miradas este sábado en las calles de Madrid al correr en su vehículo de Red Bull por las calles más céntricas de la capital de España.

Checo, el piloto mexicano que es el sublíder actual de la temporada 2023 de la Fórmula 1, fue el protagonista de un evento que causó sensación en Madrid, que arrancó con un sol brillante y terminó con luz artificial en una puesta en escena espectacular.

Durante el evento que atrajo a cientos de seguidores del mexicano de 33 años y a otros tantos del automovilismo en general, Pérez salió durante tres tandas a rodar en un circuito urbano montado en torno a la Plaza de la Cibeles, la calle de Alcalá y el Paseo de Recoletos.

El azteca, seis veces victoriosos en la Fórmula 1 salió pilotando su RB7, el monoplaza diseñado por el estelar ingeniero inglés Adrian Newey, auténtico gurú de la aerodinámica, mismo con el que ha obtenido dos triunfos en el Mundial 2023, en Arabia Saudita y Azarbaiyán.

En el ‘Red Bull Showrun Comunidad de Madrid”, el bravo piloto tapatío, que explicó a EFE que “la gente en España siempre” le recibe “bien”; que para él es “como estar en casa” y que a pesar de la mala racha “no es segundo en el Mundial por un milagro, sino porque” ha “ganado carreras” alternó su puesta en escena con otros pilotos.

En la capital de España -donde no muy lejos del lugar de este evento efectuó una exhibición similar el doble campeón mundial Alonso en 2003- también pilotaron este sábado la española Cristina Gutiérrez y los ‘Driftbrothers’.

La burgalesa Cristina Gutiérrez causó sensación al convertirse en la segunda mujer de toda la historia, después de la alemana Jutta Kleinschmidt, en ganar una etapa del Rally Dakar, en 2021; el mismo año que se proclamó la primera mujer en ganar un Mundial de rally-cross; y un año antes de anotarse el Extreme E junto al francés Sebastian Loeb.

Cristina Gutiérrez. Foto: Getty Images

Los Driftbrothers -los hermanos alemanes Elias y Johannes ‘Joe’ Hountondji-, derrapando con sus coches de más 1.000 caballos, también causaron las delicias de los aficionados que se congregaron durante la tarde-noche de este sábado en el improvisado circuito del centro de Madrid. En un evento que contó, como aperitivo, con la actuación de dos figuras del Red Bull Batalla (la competición de rap improvisado más importante del mundo en lengua hispana): el alicantino Guillermo Rodríguez ‘Arkano’ y el valenciano Alejandro Rubira Cruz ‘Errecé’.

Checo -que declaró a EFE que tanto Alonso, como el otro español, Carlos Sainz (Ferrari) “son grandes pilotos y grandes personas; dos pilotazos a nivel mundial no lo suficientemente valorados en España”– salió hasta tres veces, la última de ellas alrededor de las once; por lo que su exhibición en la capital de España duró casi hasta la medianoche.

Sergio Pérez, el piloto mexicano de Fórmula 1. Foto: AFP / Getty Images

No se quisieron perder el evento el multicampeón mundial de motociclismo Marc Márquez y su hermano Alex, otras dos figuras del ámbito Red Bull. En la zona VIP, mucha ‘gente guapa’ que no se escapó aún ni de vacaciones, ni de fin de semana: entre ellos el piloto y comentarista Roldán Rodríguez; y el actor Alex González. Otro de los más solicitados entre el numeroso público asistente no fue otro que Don Antonio Pérez: el padre del astro mexicano.

Sergio Pérez, el oriundo de Guadalajara, actualmente se ubica en la segunda posición del Campeonato de Pilotos, sólo por debajo de su coequipero de Red Bull Racing Max Verstappen y seguido del español Fernando Alonso, quien corre para Aston Martin y completa el podio de forma momentánea.

La próxima carrera de Fórmula 1 será el Gran Premio de Hungría, el domingo 23 de julio en el circuito de Hungaroring.

*Con informacion de EFE.

