Cómo sustituir el aceite de motor de forma adecuada

La unidad de potencia de nuestro vehículo figura como una de las piezas más importantes del auto, y por lo general, la más costosa en cuanto a reparación se refiere. Una de las acciones de mantenimiento común para que el motor esté sano es el cambio de aceite.

Mantener la superficie del motor lubricada hará que trabaje al 100% de sus capacidades, y por ende, funcionará como debe ser. Por ello, el proceso de cambio de aceite juega un papel fundamental en la integridad de la pieza.

De esta manera, conoce los tips o consejos para hacer de este proceso una actividad simple. Si ya lo has hecho antes no existe problema en refrescar conocimientos, y si no, podrás aprender lo necesario para llevar a cabo un cambio de aceite preciso.

Tips para un cambio de aceite exitoso

Lo primero que debes hacer es verificar las pautas de fabricación del auto, dado que cada coche es diferente cuando se trata de cambio de aceite, bien sea en cantidad o mezcla, dado que si lo colocamos de forma errónea, se reducirá la lubricación y vida útil del motor.

Una vez realizado este paso, lo siguiente será asegurarse del peso correcto, dado que cada aceite tiene uno en específico para cada motor en particular que variará según marca y modelo del vehículo. Sin embargo, la mayoría de autos modernos cuentan con esta información en la tapa de llenado de aceite ubicada debajo del capó, así que no debería ser complicado encontrar dicha información.

Utilizar equipos de protección y esperar que el vehículo se enfríe será clave durante el proceso. Guantes y toallas a la mano evitarán derrames no deseados, mientras que si has conducido, espera al menos entre 20 minutos y media hora para ejecutar el proceso de cambio de aceite, dado que si el líquido fluye cuando aún está tibio podría ocasionar daños en tu piel.

Usa la bandeja de drenaje de forma correcta para que el aceite no escurra en tus manos o hacia el suelo. Por otro lado, utiliza una herramienta en caso de ser complicado retirar el filtro de aceite, luego asegúrate de colocarlo correctamente para evitar fugas o filtraciones no deseadas.

Finalmente, atento a que todo el aceite entre en el motor por medio de un embudo eficaz que vierta el aceite en el ángulo correcto. Por último desecha el aceite viejo de forma responsable con el medio ambiente. Además, recuerda que algunos estados cuentan con leyes específicas sobre cómo hacerlo.

