AMLO arremete contra aspirante presidencial opositora Xóchitl Gálvez: “De vender gelatinas pasó a ser millonaria”

Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a los opositores a su gobierno de querer montar “una nueva farsa” al querer “vender” al pueblo de México “a una mujer que vendía gelatinas y logró superarse”, esto en referencia a la aspirante presidencial del “Frente Amplio por México”, Xóchitl Gálvez.

Desde Palacio Nacional, López Obrador precisó que los integrantes del llamado “bloque conservador” buscan recurrir nuevamente al engaño para intentar construir una historia de superación personal con Xóchitl Gálvez al hablar sobre sus “orígenes humildes”, proveniente de una familia indígena y de emprendedora, y puso de ejemplo lo ocurrido con la llegada de los expresidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto.

“Un poco el engaño de cuando (Vicente) Fox, de que era una gente sincera que iba a acabar con la corrupción y muchos se lo creyeron… Luego vendieron esto de un hombre guapo (Enrique Peña Nieto) e hicieron hasta una telenovela. Y, ahora, nos quieren vender otra farsa de que una mujer que empezó vendiendo gelatinas (Xóchitl Gálvez) ha logrado superarse“, dijo.

“(Xóchitl Gálvez) es la candidata de los potentados, del bloque conservador, de los corruptos, para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México, tardaron más de tres décadas saqueando al país”, arremetió.

Tras exhibir en su conferencia mañanera los nombres de las empresas de Xóchitl Gálvez, así como los montos y presuntos contratos obtenidos con distintos gobiernos a lo largo de casi una década, López Obrador aseguró que la senadora por el Partido Acción Nacional “de vender gelatinas pasó a ser millonaria”.

“Como la señora Xóchitl denunciaba, denunciaba y denunciaba… y ahora que dimos a conocer que la señora tiene dos empresas, y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatinas pasó a ser millonaria. Dimos a conocer que en nueve años su empresa obtuvo contratos, tanto del Gobierno como de desarrolladores, por mil 400 millones de pesos, una empresa próspera; y empiezan a decir que no jugamos limpio”, comentó.

López Obrador dijo que acatará “bajo protesta” con los ordenamientos legales del Instituto Nacional Electoral (INE) de no hablar sobre los aspirantes presidenciales, una vez que le llegue la notificación correspondiente.

“Todavía lo puedo decir (sobre Xóchitl Gálvez), porque no nos han notificado (los del INE). Una vez que nos notifiquen ya no podemos hablar, pero todavía tenemos unas horas… Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones en este caso de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta porque es muy injusto que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras, vamos a respetar, a acatar esas recomendaciones (del INE)”, comentó.

Fue el pasado viernes 14 de julio de 2023 que el presidente López Obrador, a través de sus redes sociales, dio a conocer los nombres de las empresas de Xóchitl Gálvez y presuntos contratos con diversos gobiernos en México.

“Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente”, manifestó López Obrador en un tuit.

Por su parte Xóchitl Gálvez dijo que demandará al presidente mexicano y a quien resulte responsable por por utilizar “todo el aparato del estado” para investigarla.

“Presidente @lopezobrador_, anímese a arrobarme, no le pasará nada. Ahora déjeme le explico el perro oso que acaba de cometer“, señaló la senadora en respuesta al presidente. Presidente @lopezobrador_, anímese a arrobarme, no le pasará nada. Ahora déjeme le explico el perro oso que acaba de cometer:



1. Con este tweet y su documento deja evidencia que está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración. Sígale, no le… https://t.co/wHN928eCS6— Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 14, 2023

