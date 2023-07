Frente al calor extremo: recomiendan cuidarnos unos a otros

Para hacer frente a la cada vez más extremas altas temperaturas, los especialistas en el tema recomiendan cuidarnos unos a otros, en especial estar vigilantes de las personas con más peligro de sufrir un golpe de calor, como los trabajadores del campo, quienes laboran al aire libre, los adultos mayores, los niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y aquellos que viven en áreas altamente contaminadas.

“Mucha de la gente que trabaja en la agricultura, como en Coachella Valley, vive en viejas casas rodantes en los que no tienen aire acondicionado y no cuentan con la capacidad para instalarlo; y me han dicho que han alcanzado una temperatura de 100 grados, lo que hace sus casas móviles aún más calientes. Así que no hay un lugar seguro para ellos y cuando salen fuera no hay sombra”, dijo la doctora Lucia Abascal del Departamento de Salud Pública de California durante la videoconferencia “Viviendo con el calor extremo: la amenaza climática más peligrosa”, organizada por Ethnic Media Services.

Afirmó que este es un gran problema para las comunidades, porque la consecuencia es un golpe de calor aún para las personas sanas, porque el calor es el principal asesino de todos los desastres naturales.

“Solamente el año pasado murieron 60,000 personas en Europa por el calor extremo, por eso es que aquí en California debemos prepararnos”

La doctora Abascal señaló que lo primero en lo que debemos enfocarnos en esta temporada de calor es en permanecer fresco y mantenernos hidratados.

“Si tienes la fortuna de tener un aire acondicionado en tu casa, préndelo. Si no, las bibliotecas y los malls son un buen lugar para ir”.

Las islas de calor

Kelly Turner, subdirectora de Investigación Ambiental Urbana de UCLA, dijo que sabemos que el calor extremo va a durar más y será peor en el futuro.

“Esto ha empeorado aún más por la forma en que construimos ciudades a nivel regional. Los edificios crean lo que a menudo se llama el efecto isla de calor urbano, que hace que ciudades enteras sean más calientes que los lugares que no están desarrollados”.

Dijo que una de las cosas más importantes que podemos hacer para combatir el calor extremo es pensar más acerca de la infraestructura de la sombra.

“La gente siente calor por exponerse al sol. Tú puedes reducir las temperaturas en tu cuerpo de 30 a 40 grados centígrados con solo crear una estructura de sombra”.

Hizo ver que la mayoría de los californianos viven actualmente en desiertos de sombra.

“Necesitamos ser realmente específicos sobre lugares como escuelas, casas o el transporte porque se van a necesitar intervenciones diferentes para cada caso”.

Por ejemplo, dijo que en las escuelas se necesitan campos de juego con menos asfalto y más sombra para atender con eficacia el calor que los niños están enfrentando.

Las áreas de bajos ingresos

Marta Segura, jefa de la oficina de calor de la Ciudad de Los Ángeles dijo que las áreas con mayor riesgo de calor extremo con exceso de muertes y hospitalizaciones son donde viven las personas de bajos ingresos que no tienen aire acondicionado, quienes viven cerca de instalaciones contaminantes, o donde hay más contaminación porque están en una isla de calor urbano.

“El calor agrava la contaminación, lo que aumenta la exposición de las comunidades de bajos ingresos sin aire acondicionado y de las personas que toman el autobús o caminan a la escuela”.

Precisó que Los Ángeles, tiene un plan de diez años para dar sombra a las paradas de camiones y esperan acelerar el plan para adaptarla a las necesidades de las comunidades de bajos ingresos que dependen del transporte público.

“El peso de pagar por la energía eléctrica es un gran obstáculo y desafío para las comunidades de bajos ingresos porque incluso si tienen aire acondicionado, hemos escuchado una y otra vez que no lo prenden porque no pueden pagarlo. Entonces, proporcionar únicamente aire acondicionado no es la solución”.

Los campesinos en alto riesgo

Sandra Young, enfermera familiar retirada y fundadora del Proyecto de Organización Comunitario Mixteco Indígena dijo que los salarios de las personas están vinculados a la cantidad de fruta que recolectan, por lo que literalmente vemos a los trabajadores corriendo bajo un calor extremo con sus pesadas canastas de frutas hacia los camiones para que, con suerte, ganar un poco de dinero extra que les permita a su familia pagar el alquiler y comer.

“Las frambuesas y los tomates se cultivan en túneles altos que son enormes carpas cerradas que atrapan el calor y los productos químicos”, dijo.

Y si bien recordó que existen regulaciones en California con respecto al agua, el calor y los descansos, estos son ignorados en gran medida en los campos.

“El agua a menudo está lejos de donde la gente está recolectando, por lo que incluso para ir a buscar agua, la temperatura de tu cuerpo aumenta aún más”.

Enfatizó que la mayoría de los trabajadores del campo en California son indocumentados.

“Esto significa que con frecuencia no están en una posición de quejarse, de pelear por sus derechos, de insistir en sus descansos por miedo a ser despedidos o de perder su manera de ganarse la vida”.

Calor y enfermedad

Kimberly Chan, doctora familiar de Asian Health Services, dijo que para las comunidades asiáticas americanas, nativas, hawaianas y de las islas del Pacífico, los estudios encontraron que entre 2005 y 2015, las tasas de visitas al departamento de emergencias por enfermedades relacionadas con el calor aumentaron en un 53%.

“Yo trabajo en Oakland, California, una comunidad urbana donde uno pensaría que hay mucho acceso al aire acondicionado y a los centros de enfriamiento, pero los pacientes que veo, muchos de ellos viven en condiciones de hacinamiento, en edificios sin elevadores y una gran cantidad son adultos mayores”.

Dijo que recomienda a sus pacientes, ventiladores, ventanas, refrigeración y ropa ligera.

“Mucha de nuestra gente mayor usa muchas capas de ropa. Les digo que se vistan ligero, con ropa suelta y colores blancos en lugar de negros”.

Busca ayuda

Si experimentas sudoración excesiva, náuseas, calambres, cansancio, mareos, dolores de cabeza, temperatura corporal elevada, llama al 911 o busca atención médica de inmediato; también puedes llamar al 311 si necesitas encontrar un lugar público con refrigeración, o consulta la aplicación Cool Spots LA.