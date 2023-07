El misterioso objeto encontrado en una playa de Australia que desconcierta a las autoridades

La policía está desconcertada por un misterioso domo “no identificado” que apareció en una playa de Australia Occidental.

El objeto de metal gigante fue encontrado por un grupo de personas del lugar en la playa de Green Head, unos 250 km al norte de Perth, capital del mayor estado de Australia.

Las autoridades estatales y federales están investigando el elemento, que no se cree que sea parte de un avión comercial.

Por el momento está siendo tratado como material peligroso y la policía ha pedido a los visitantes que mantengan distancia del objeto.

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.

The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.

The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna

— 10 News First Perth (@10NewsFirstPER) July 17, 2023