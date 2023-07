La mayoría de solicitantes de asilo enviados de Texas a LA se han reunificado con sus familias

La mayoría de los solicitantes de asilo que han sido enviados por el gobernador de Texas a Los Ángeles, ya se han reunificado con sus seres queridos en Estados Unidos.

“No hay ninguno en albergues. La mayoría se han reunido con familiares, amigos o personas conocidas que los han acogido. El 98% de los solicitantes de asilo tiene quien los recibiera en este país”, dijo el pastor Guillermo Torres, quien es parte de LA Welcomes Collective, una red de organizaciones proinmigrantes y religiosas que trabajan juntas en la respuesta rápida del arribo de inmigrantes.

Desde el 1 de julio, el gobernador de Texas, Greg Abbott comenzó a enviar a Los Ángeles, a solicitantes de asilo recién salidos de la custodia de las autoridades de migración.

En total han llegado tres camiones a Los Ángeles con 114 solicitantes de asilo. Para este martes 18 de julio se esperaba la llegada de otro camión con alrededor de 40 inmigrantes más, con lo que ya serían más de 150.

“Desde que salen de Texas, contamos con su información, los comenzamos a ayudar y a contactar a sus familias; y a algunos los asistimos con boletos de avión para que lleguen a su destino”, dijo el pastor Torres.

Comentó que la LA Welcomes Collective busca darle una bienvenida con dignidad y humanidad.

“Muchos de ellos vienen huyendo de la violencia y han escapado de la muerte. Así que los recibimos con la compasión que se merecen”.

En el camión que se espera para el martes 18 de julio, vienen solicitantes de asilo de Brasil, China, Colombia, Guatemala, Haití y Honduras.

“La ayuda que les hemos dado cuando llegan son: chequeos médicos generales, comida, bebidas, artículos de higiene para mujeres y bebés, sillas de autos para bebés; y los ayudamos a coordinar la transportación a su destino y reunificación con su familia”, dijo Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Centro de bienvenida para los solicitantes de asilo en St. Anthony Croatian Catholic Church. (Cortesía) Centro de bienvenida para los solicitantes de asilo en St. Anthony Croatian Catholic Church. (Cortesía) Centro de bienvenida para los solicitantes de asilo en St. Anthony Croatian Catholic Church. (Cortesía)

También les brindan sesiones individuales o generales con abogados de migración, asesoramiento informativo para matricular a sus hijos en las escuelas y seguimiento limitado después de que llegaron a su destino.

“Las organizaciones de base tienen presupuestos independientes para sufragar esta respuesta rápida a migrantes que llegan como solicitantes de asilo. Al público se le ha pedido apoyar estos esfuerzos extraordinarios con donaciones financieras visitando cada una de los sitios web de cada organización y presionando el botón donación”.

El cuarto camión que se espera para el 18 de julio viene de la ciudad de Brownsville y llegará como todos los demás autobuses a la estación de trenes de Union Station de Los Ángeles.

El primer camión con 42 solicitantes de asilo entre ellos 8 niños llegó a Los Ángeles el 15 de junio; el segundo vehículo arribó el 1 de julio, con 41 inmigrantes entre ellos 11 niños; y el tercer camión, el 13 de julio con 35 inmigrantes; el que se espera el 18 de julio, traería alrededor de 40.

El gobernador de Texas publicó en Twitter cuando mandó el primer camión de inmigrantes a Los Ángeles: “Texas acaba de dejar en Los Ángeles el primer camión de inmigrantes. Los pequeños pueblos fronterizos de Texas están abrumados y saturados porque Biden rechaza asegurar la frontera”.

Después de eso no ha vuelto a hacer más comentarios.

A Sacramento, el gobernador de Florida, Ron DeSantis envió a principios de junio, a 36 solicitantes de asilo.

“Quienes dan la bienvenida a nuestros amados hermanos y hermanas ahora son como un refugio, un lugar que refleja el espíritu de esperanza y compasión, un abrazo acogedor que inspira sus sueños y vidas al máximo”, dijo el padre Richard Estrada de la Iglesia de la Epifanía y miembro de la Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia de Los Ángeles (CLUE) al dar la bienvenida al tercer camión de solicitantes de asilo.

Hasta ahora las organizaciones que reciben a los migrantes no han dado acceso a la prensa, según argumentan para proteger su privacidad y no exponer sus casos de solicitud de asilo.

Los miembros de LA Welcomes Collective incluyen a la Arquidiocesis de Los Angeles, Clergy and Laity United for Economic Justice (CLUE-LA), Central American Resource Center-Los Angeles (CARECEN), Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Esperanza Immigrant Rights Project, and Immigrant Defenders Law Center (ImmDef).