OMS alerta de un número “elevado” de gatos infectados con gripe aviar en Polonia

Polonia es el primer país en registrar un “gran número” de gatos infectados por la gripe aviar en una zona extensa, anunció la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque añadió que el riesgo de transmisión al ser humano es bajo.

Según la OMS, desde que las autoridades de Varsovia le informaron el mes pasado de que estos felinos habían muerto de forma inusual en todo el país, 29 dieron positivo al virus H5NI.

Estos animales formaban parte de 46 gatos y un felino caracal en cautiverio controlados positivos a este virus. De los animales infectados, 11 murieron y 14 fueron sacrificados. La última muerte se registró el 30 de junio.

La fuente de la exposición de los gatos al virus “no se conoce en la actualidad, y las investigaciones están en curso”, indicó la OMS en un comunicado.

