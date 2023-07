¿Quién es Travis King, el soldado estadounidense detenido en Corea del Norte?

Un soldado estadounidense fue detenido esta semana en Corea del Norte, luego de que “por voluntad propia y sin autorización atravesó la Linea de Demarcación Militar hacia la República Popular Democrática de Corea”, según el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.

El soldado en cuestión fue identificado como Travis King, soldado raso de segunda clase del Ejército de EE. UU., de 23 años. Ha sido un explorador de caballería desde enero de 2021 y no tiene despliegues, según la información del servicio proporcionada por el portavoz del Ejército Bryce Dubee.

King recibió tres medallas mientras prestaba servicio en el Ejército de los EE. UU.: la Medalla del Servicio de Defensa Nacional, la Medalla del Servicio de Defensa de Corea y la Cinta del Servicio en el Extranjero. Por lo general, estas condecoraciones son recibidas por miembros del servicio estadounidense en Corea.

¿Qué pasó con Travis King?

El soldado cumplió 47 días en un centro de detención de Corea del Sur luego de un altercado con los lugareños, de acuerdo con ABC News, que cita a un funcionario estadounidense.

Los medios de Corea del Sur informaron que King supuestamente golpeó a alguien en la cara repetidamente mientras bebía en un club en Seúl en septiembre pasado. Además, presuntamente pateó y rompió la puerta de una patrulla de la policía que fue enviada a la escena de un asalto reportado en la misma ciudad en octubre.

Después de terminar su sentencia, King fue liberado del centro de detención el 10 de julio, según The Associated Press.

Dos funcionarios estadounidenses le dijeron a ABC News que King pasó cerca de una semana bajo observación en una base militar estadounidense en Corea del Sur después de ser liberado de la cárcel.

EL joven completó el procesamiento externo desde las instalaciones y el 17 de julio fue escoltado por oficiales militares estadounidenses al Aeropuerto Internacional de Incheon en Corea del Sur hasta el puesto de control de aduanas.

La escolta militar no tenía boleto y no se le permitió pasar el puesto de control, por lo que King continuó solo hasta la terminal, según los funcionarios estadounidenses.

Un funcionario estadounidense le dijo a ABC News que se suponía que King abordaría un vuelo y terminaría en Fort Bliss, Texas, donde le esperaba una “acción administrativa pendiente de separación por condena extranjera”.

Debido a que King había terminado de cumplir su sentencia, ya no estaba bajo custodia y, por lo tanto, no se requería una escolta hasta la puerta. Tampoco había razón para sospechar que no abordaría su vuelo.

Pero en cambio, King salió de la terminal del aeropuerto para hacer un recorrido por la Zona Desmilitarizada de Corea, o DMZ, la frontera fuertemente militarizada que separa Corea del Norte y Corea del Sur.

Durante la gira, el soldado “cruzó deliberadamente y sin autorización la línea de demarcación militar”, según el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, quien no identificó a King por su nombre.

“Sabes, lo que puedo confirmar y diría por adelantado (es) que estamos muy temprano en este evento, por lo que hay mucho que todavía estamos tratando de aprender. Pero lo que sí sabemos es que uno de nuestros militares, que estaba de gira, voluntariamente y sin autorización traspasó la línea de demarcación“, dijo Austin en una rueda de prensa el lunes.

El Comando de las Naciones Unidas también confirmó el incidente a través de Twitter el martes, diciendo que un estadounidense “en una gira de orientación de la JSA cruzó, sin autorización, la Línea de Demarcación Militar hacia la República Popular Democrática de Corea”.

Habló la familia de Travis King

La madre de King, Claudine Gates, que vive en Racine, Wisconsin, dijo a ABC News que el ejército estadounidense le confirmó el martes por la mañana que el soldado había cruzado a Corea del Norte.

Contó que la última vez que supo de su hijo fue “hace unos días”, cuando él le dijo que regresaría pronto a su base en Fort Bliss.

El coronel Isaac Taylor, director de asuntos públicos de las fuerzas de Estados Unidos en Corea, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a NBC News que están “trabajando con nuestros homólogos del KPA (Ejército Popular de Corea) para resolver este incidente”.

La Casa Blanca también está monitoreando la situación, que se produjo en medio de mayores tensiones por el programa nuclear de Corea del Norte.

Con información de ABC News y NBC News

