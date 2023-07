Consumir pescados puede ayudarte con tu salud pulmonar: por qué

Un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) determinó que los ácidos grasos omega-3 ayudan a mejorar la función pulmonar. Estos los puedes conseguir en abundancia en pescados como el salmón, las sardinas y el atún, pero también en el aceite de pescado y en suplementos dietéticos.

Los resultados se publicaron en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine subrayando la importancia de incluir estos ácidos en la dieta. Más aún cuando los estadounidenses no cumplen las pautas establecidas por el Departamento de Agricultura de EE. UU.: consumir pescados al menos dos veces a la semana.

El estudio fue financiado en gran parte por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI), que forma parte de los NIH. La autora del mismo, Patricia A. Cassano, resaltó que la investigación apoya la evidencia de que las grasas omega-3 son parte de una dieta saludable, como lo propone la dieta mediterránea.

Estos ácidos tienen acciones inflamatorias establecidas, lo que se relaciona a lo largo del tiempo con una mejor salud pulmonar. Aunque la investigación sólo analizó a personas sanas, los científicos están colaborando con el estudio COPDGene. Este analiza el impacto del omega-3 en la función pulmonar entre las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluidos los fumadores empedernidos.

El consumo de pescado no solo es beneficioso para la salud cerebral, también lo es para la salud del corazón.

Los resultados del estudio financiado por los NIH revelaron que los niveles más altos de grasas omega-3 en la sangre de una persona se asocia a una mejora de la tasa de disminución de la función pulmonar. Específicamente el ácido docosahexaenoico (DHA) mostró asociaciones más fuertes. Es válido destacar que el seguimiento de los pacientes se hizo durante un promedio de siete a 20 años.

“Estamos comenzando a dar un giro en la investigación nutricional y avanzando realmente hacia la nutrición de precisión para el tratamiento de enfermedades pulmonares”, dijo la primera autora del estudio, Bonnie K. Patchen. “En el futuro, esto podría traducirse en recomendaciones dietéticas individualizadas para personas con alto riesgo de enfermedad pulmonar crónica”, señaló.

¿Qué alimentos contienen ácidos grasos omega-3?

Caballa Salmón Aceite de hígado de bacalao Arenque Ostras Sardinas Anchoas Caviar Semillas de lino Semillas de chía Nueces Soja

Como puedes ver las grasas omega-3 no sólo se consiguen en productos del mar, sino también en semillas, aceites vegetales y alimentos fortificados. Además, estos alimentos contienen grandes cantidades de vitaminas A, B, D, K, B12, selenio, zinc, cobre, fibra, magnesio, potasio, calcio, riboflavina y folato.

Otros alimentos

Existen alimentos de origen animal, mariscos y algas que también contienen los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA. Algunos de estos son absorbidos por el cuerpo de manera menos eficiente, o tienen niveles más bajos de los ácidos anteriormente indicados.

Huevos pasteurizados Huevos enriquecidos con omega-3 Carnes y productos lácteos de animales alimentados con pasto Semillas de cáñamo Espinaca Coles de Bruselas Verdolaga

