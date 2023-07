Kim Kardashian envía un mensaje de apoyo a Lionel Messi en glorioso debut con el Inter Miami

El debut de Lionel Messi con el Inter Miami se ha convertido en uno de los acontecimientos más esperados de Estados Unidos y celebridades como Kim Kardashian no se han querido perder el estreno del astro argentino en el DRV PNK Stadium frente a Cruz Azul por la Leagues Cup.

La modelo y su hijo Saint se robaron parte de las miradas antes de lo que fue el debut de Messi al segundo tiempo del cotejo y en una entrevista a pie de campo, la empresaria se mostró muy emocionada y habló sobre la llegada del siete veces Balón de Oro.

“¿Lionel Messi es tu jugador favorito en este momento?”, preguntó la reportera. “Bueno, tienen a Messi. Absolutamente es Messi. Es muy emocionante verlo, sí”, confesó. La entrevistadora también cuestionó a Kim sobre el motivo de su presencia en el estadio.

La celebridad manifestó que su hijo es una enamorado del fútbol y se sintió en la obligación de complacerlo. “Mi hijo. Está obsesionado con el fútbol y yo haría cualquier cosa por mis bebés. Así que he viajado por el mundo. Hacemos viajes de fútbol, y no para. Todo el verano, vamos a diferentes juegos de exhibición”.

A lo largo de este año, a Kardashian se le vio asistir a varios partidos de fútbol en Europa. Uno de los últimos fue en el mes de marzo, cuando hizo acto de presencia en el Parque de los Príncipes en París, Francia, en la derrota del PSG ante el Rennes.

Kim Kardashian en un partido del PSG en Marzo. Foto: FRANCK FIFE/AFP vía Getty Images.

La modelo no fue la única persona famosa en acudir al partido, pues Tristan Thompson, Serena Williams y LeBron James estuvieron presentes. Este último recibió a Messi con un fuerte abrazo en uno de los momentos de la noche que no pasó desapercibido para fotógrafos y reporteros. La imagen se ha hecho viral en las redes sociales.

Messi entrando de cambio. Al fondo están Kim Kardashian y Serena Williams. Foto: Stacy Revere/Getty Images.

LeBron James y Messi se abrazan en el debut del argentino con el Inter Miami. Foto: Chandan Khanna vía AFP/Getty Images.

Otros personajes públicos que no se perdieron el debut de ‘La Pulga’ fueron los exjugadores Maxi Rodríguez y Sergio ‘Kun’ Agüero; el empresario y animador argentino Marcelo Tinelli y los cantantes Marc Anthony, Becky G.

Este viernes Messi debutó con el Inter Miami en el primer encuentro de la Leagues Cup ante el Cruz Azul de la Liga MX, tras ser presentado en un multitudinario acto el pasado domingo. El ahora nuevo entrenador del argentino, Gerardo ‘Tata’ Martino había informado que el delantero saldría en el segundo tiempo.

Messi entrando de cambio. Foto: Héctor Vivas/Getty Images.

Lo prometido por el estratega fue cumplido y el jugador entró al minuto 54 en reemplazo de Benjamin Cremaschi. En ese momento, el conjunto de la MLS ganaba 0-1 gracias a un gol de Robert Taylor al 44′ a pesar del fuerte asedio de los mexicanos.

Con un partido empatado a un gol gracias al tanto de Uriel Antuna, Messi se vistió de héroe con un debut soñado y en la última jugada del partido convirtió un tiro libre de antología que no solo significó su primer gol con el conjunto rosa, sino la victoria de los dirigidos por Martino. El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023

Sigue leyendo:

· Abrazo de Goats: LeBron James recibe a Messi con gran afecto en su debut con el Inter Miami (Video)

· Incautan 250 camisetas falsas del Inter Miami con el nombre de Messi en aeropuerto de Argentina

· Lionel Messi podría jugar en México: Ricardo Salinas Pliego asoma la posibilidad de que el argentino juegue en tierras mexicanas

**