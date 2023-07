Peleador ecuatoriano de MMA perdió el invicto tras sufrir insólita lesión durante su entrada al octágono

El peleador ecuatoriano de Artes Marciales Mixtas, Miguel Grijalva, sufrió una insólita lesión el pasado jueves justo al pisar el octágono del Arena del Teatro Leguía en Lima, Perú, para su combate por el título de peso pluma de la Fusion Fighting Championship (FFC) ante Martín Mollinedo.

El percance se generó mientras el luchador se encontraba haciendo su triunfal entrada a la jaula de pelea dando brincos en círculos. En último salto apoyó sus dos piernas en simultáneo sobre el ring y en la transmisión en vivo se le vio trastabillar levemente. Al parecer el daño se produjo en una de las rodillas. Toda esta situación obligó a que el sudamericano tuviese que recibir asistencia médica. Posteriormente, se confirmó la suspensión del combate.

INSÓLITO 😱



Miguel Grijalva 🇪🇨 había entrado con saltitos y malabares, pero se torció la rodilla y se retiró antes de la gran pelea. pic.twitter.com/FXT0m4fdao — El Gráfico (@elgraficoweb) July 21, 2023

Este combate era parte de la cartelera semi-estelar de FFC64 y dejó con las expectativas a todos los asistentes, quienes quedaron tan anonadados como los comentaristas e internautas en redes sociales. Durante la trasmisión por televisión, uno de los comentaristas de DirecTV Sports no podía creer lo sucedido. “¿Esto es en serio?”, preguntó.

Reacciones a la lesión

El Martín Mollinedo se llevó quizá la victoria más fácil y surrealista de su carrera y así lo dejó saber en sus declaraciones. “Primera vez que veo esto. Me quedo con las ganas de pelear, entrené muy fuerte, me preparé con anticipación, me dediqué a mi cuerpo, dejé de lado mi familia y todas mis cosas para poder ganar esta pelea”.

Por su parte, el presidente de FFC, Jackson Mora, no ocultó su sorpresa ante lo sucedido, pero anunció que Mollinedo peleará por el cinturón en una próxima edición. “Grijalva es un peleador de buen nivel, viene ganando en muchos países, yo estoy tan sorprendido como el público. Pero quiero anunciar que Martín va a pelear por el cinturón en la próxima edición, es lo que merece y corresponde”.

El peleador peruano venía de ganar por KO ante el argentino Maximiliano Pérez y con este último triunfo su récord se estableció en 26-11. Mientras que Grijalva perdió el invicto y su racha quedó en ocho triunfos y una derrota.

Sigue leyendo:

· Peleadora brasileña sufre grave lesión en el brazo izquierdo durante su combate en el UFC Vegas 77 (Video)

· Jawy Méndez, de estrella de Acapulco Shore a subirse a los octágonos de las Artes Marciales Mixtas

· Yair Rodríguez asegura que las MMA serán tan grandes como el boxeo y el fútbol en México en los próximos años

**