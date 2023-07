5 consejos para asar a la parrilla de forma segura

Cómo cocinar bien los alimentos y reducir los riesgos de incendio

By Catherine Roberts

Ya sea que estés cocinando para una multitud o solo para ti mismo, puedes preparar deliciosas comidas ideales para el verano en la barbacoa.

Primero, querrás asegurarte de que tu parrilla esté en buen estado antes de comenzar a cocinar. También existen algunos riesgos que debes tener en cuenta, como la posibilidad de incendios y problemas de seguridad alimentaria.

Pero seguir estas simples rutinas que te mostramos a continuación, puede ayudarte a evitar estos problemas. Como comparten los expertos de Consumer Reports, incluido el chef capacitado y periodista de CR Paul Hope, esto es lo que debes hacer para tener una excelente experiencia asando a la parrilla este verano.

Para ver cada consejo, haz clic o desplaza el cursor sobre los puntos negros en la ilustración a continuación (o toca en un dispositivo móvil). Y echa un vistazo a algunos de nuestros termómetros de carne mejor calificados a continuación.

Excelentes termómetros para carne de las pruebas de CR

Echa un vistazo a estos termómetros para carne mejor valorados. Los miembros de CR también pueden revisar nuestras calificaciones completas de todos los diferentes tipos de parrillas.

Nota del editor: También apareció una versión de este artículo en la edición de julio de 2023 de Consumer Reports On Health.

