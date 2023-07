Jamie Foxx publica un video en el que habla sobre su actual estado de salud

Fue el pasado mes de abril cuando la hija del actor Jamie Foxx anunció que éste había ingresado a un hospital debido a una emergencia médica. Tras muchas semanas se dio a conocer que podría haber sufrido un accidente cerebrovascular, por lo que permaneció en un centro de rehabilitación de Chicago. Ahora, él mismo recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video en el que informa acerca de su actual estado de salud.

Visiblemente más delgado, pero tranquilo y con el estilo del humor que lo caracteriza, el ganador del premio Oscar se dirigió a sus fans diciendo: “En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que rezaron y me enviaron mensajes. Ni siquiera puedo empezar a decirles lo mucho que me ayudó y cómo me trajo de vuelta. Pasé por algo que pensé que nunca, nunca pasaría”.

Aunque Foxx no reveló qué fue lo que le sucedió exactamente, comentó que no deseaba que los medios lo captaran a lo largo de su recuperación: “Simplemente no quería que me vieran así. Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, festejando, contando una broma, haciendo una película, un programa de televisión. Simplemente no quería que me vieran con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a lograrlo”.

Por último, Jamie agradeció a su hija Corinne y a su hermana Deidra Dixon por haber cuidado de él todo este tempo:” Al estar callado, a veces las cosas se salen de control. Algunas personas dicen que estaba ciego, pero como pueden ver, los ojos funcionan bien. Dijeron que estaba paralizado, y no estoy paralizado. Pero pasé por…Fui al infierno y volví. Mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches, pero estoy de regreso, y listo para trabajar“…Ha sido difícil. He estado enfermo. Pero ahora, tengo mis piernas debajo de mí, así que me van a ver salir”.

