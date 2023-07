‘La Casa de los Famosos México’: Apio Quijano fue el primer eliminado del Team Infierno

Apio Quijano fue el séptimo eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’ y el primero en hacerlo por parte del Team Infierno, tras una semana muy complicada para el equipo, pues desde el lunes fue inminente que uno de ellos tendría que abandonar la competencia.

La noche más triste para el equipo liderado por Sergio Mayer llegó este domingo y aunque él y Nicola Porcella lograron permanecer en la competencia, el ánimo dentro de la casa fue muy triste después de la eliminación del integrante de Kabah.

Pero la producción también sorprendió al hacer ingresar a los tres nominados a la puerta de la Gran Decisión y no solamente dos como se había visto durante toda la temporada, lo que también hizo que fuera la despedida más cardiaca de todas.

El posicionamiento también fue muy complicado porque todos los habitantes del Cuarto Infierno tenían que elegir entre uno de los suyos. No obstante, Poncho de Nigris y Emilio Osorio se pusieron detrás de Apio, pero lo que más llamó la atención fue que Wendy eligió a Nicola como el elemento que quisiera que abandonara el reality show.

Esto después de la pelea que tuvieron el viernes pasado y de que ella le diera un punto durante la Gala de Nominación, con lo que cada vez parece más evidente que algo pasó en su relación, que apenas hace unos días era muy cercana, al punto de que hubo rumores de romance.

Al salir, Apio pudo ver algunas de las pláticas que tuvieron sus compañeros del Team Infierno sobre él cuando no estaba presente, pero a pesar de todo se despidió muy emotivamente de ellos y les deseó suerte, algo que también hizo con ‘La Barby’ Juárez y Jorge Losa, los únicos sobrevivientes del Team Cielo. View this post on Instagram A post shared by La Casa de los Famosos México (@lacasafamososmx)

