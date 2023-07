Tomar una aspirina diariamente no previene accidentes cardiovasculares: por qué

El uso diario de aspirina en dosis bajas ha sido un pilar en la prevención de accidentes cerebrovasculares durante décadas. Si bien siempre ha existido un riesgo de sangrado asociado con el uso de aspirina, se pensaba que los beneficios superaban el riesgo.

Ahora, una nueva investigación dirigida por la Universidad de Monash ha demostrado que la aspirina diaria en dosis bajas no previene los accidentes cerebrovasculares en personas relativamente sanas mayores de 70 años. Y aumenta el riesgo de sangrado en el cerebro después de caídas u otras lesiones.

Pero si está tomando aspirina, no significa que deba dejar de hacerlo abruptamente. Todavía puede tener un papel que desempeñar en el tratamiento de personas con alto riesgo de accidente cerebrovascular. O, después de hablar con su médico, puede haber mejores opciones disponibles.

La aspirina es un medicamento antiplaquetario, comúnmente conocido como anticoagulante. Las plaquetas son el componente de la sangre principalmente responsable de su acción de coagulación. Son los que evitan que usted sangre continuamente cada vez que tiene un corte o una raspadura en la piel.

Un accidente cerebrovascular es cuando el oxígeno no puede llegar al cerebro debido a un vaso sanguíneo reventado o bloqueado. Un bloqueo puede ocurrir cuando las plaquetas en el torrente sanguíneo forman un coágulo y se atascan en la arteria.

Debido a que la aspirina actúa sobre las plaquetas, puede ayudar a prevenir los coágulos que pueden provocar un derrame cerebral.

Pero debido a que la aspirina actúa sobre las plaquetas, también puede aumentar el riesgo de sangrado no deseado , generalmente en el estómago. También puede aumentar su riesgo de sangrar más cuando tiene otra lesión, como golpearse la cabeza.

La aspirina no solo se usa para la prevención de accidentes cerebrovasculares. También es el tratamiento de primeros auxilios para alguien que sufre un ataque al corazón .

Hallazgos del juicio de Monash

Una nueva investigación de Australia y los Estados Unidos informa los resultados del ensayo Aspirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE).

Los investigadores examinaron el uso protector de aspirina diaria en dosis bajas (100 mg) en casi 2000 personas de 70 años o más sin antecedentes de enfermedad cardiaca o accidente cerebrovascular y cuya presión arterial y colesterol estaban bien controlados.

En comparación con el placebo, la aspirina no redujo ni aumentó el riesgo de accidente cerebrovascular. De los participantes que tomaron aspirina, 195 o el 4,6% sufrieron un accidente cerebrovascular. De los que tomaron el placebo, 203 personas o el 4,7 % sufrieron un accidente cerebrovascular.

Pero sí aumentó estadísticamente la tasa de sangrado no relacionado con un accidente cerebrovascular en los cerebros de los participantes, por ejemplo, cuando se lesionaron la cabeza. Los que tomaron aspirina mostraron una tasa de sangrado en el cerebro del 1,1 % (108 participantes) en comparación con el 0,8 % (79 personas) de los que tomaron placebo. Este es un riesgo relativamente bajo pero grave.

Estos hallazgos no son del todo nuevos. La investigación publicada hace cinco años basada en el mismo ensayo ASPREE mostró un resultado similar: una mayor tasa de sangrado entre los que tomaron aspirina en dosis bajas en comparación con el placebo.

Sin embargo, como señalan los autores del estudio, la aspirina sigue utilizándose ampliamente para la prevención del accidente cerebrovascular.

¿Cuáles son las limitaciones del estudio?

Los investigadores examinaron la aspirina en su mayoría en personas de ascendencia europea blanca.

Entonces, no sabemos si los resultados son traducibles a personas con diferentes orígenes étnicos. La genética y el origen étnico pueden tener un impacto significativo en la eficacia y seguridad de algunos medicamentos.

El ensayo clínico solo incluyó a personas que no tenían un riesgo significativo de sufrir un accidente cerebrovascular y que no tenían antecedentes de enfermedad cardíaca.

Tampoco se estudiaron los grupos de edad más jóvenes, por lo que no podemos sacar ninguna conclusión sobre el uso de aspirina en dosis bajas para prevenir el accidente cerebrovascular.

También es posible que los posibles beneficios y riesgos sean diferentes para aquellos que tienen problemas cardíacos subyacentes o que han tenido un derrame cerebral anteriormente y, por lo tanto, tienen un mayor riesgo de sufrir otro derrame cerebral.

