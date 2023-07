‘Chisme No Like’ visita la mansión de Shakira en Miami y muestran cómo luce en la actualidad

El presentador argentino Javier Ceriani visitó en días recientes la mansión que Shakira posee en la ciudad de Miami y que comparte con sus dos hijos tras mudarse ahí tras poner fin a su relación con Gerard Piqué.

La reconocida cantante es dueña de esa propiedad desde 2001, cuando era pareja de Antonio de la Rúa y ha intentado venderla en más de una ocasión, pero no ha tenido éxito.

Por medio de un video, compartido en YouTube, el titular de ‘Chisme No Like’, mostró detalles de la visita que hizo a la residencia de la intérprete de ‘Monotonía’, quien, cabe destacar, no se encontraba en ese momento en casa, pues aún no volvía a Estados Unidos tras formar parte de los Premios Juventud en Puerto Rico.

Ceriani destacó que estaba contemplado que para el viernes Shakira ya estuviera de vuelta en la Ciudad del Sol y por ello fue a su casa, pero la colombiana pospuso su retorno y es que decidió seguir disfrutando de las bondades de la Isla del Encanto y de la compañía de Rauw Alejandro, el exprometido de Rosalía, con quien fue vista nadando en un río.

A pesar de que la nacida en Barranquilla no estaba en casa para recibir al controversial periodista argentino, este tuvo oportunidad de hablar con Rino, su jefe de seguridad, quien iba siendo de la residencia en un lujoso Tesla y le informó que la máxima ganadora de Premios Juventud 2023 no estaba y que volvería hasta dentro de un mes.

Gracias a la visita que hizo Ceriani pudimos notar que en la actualidad el inmueble está dotado de un portón eléctrico de color gris, mientras que toda la casa está pintada de blanco, con excepción de la azotea, la cual es de un tono similar al portón de acceso al paraíso de la colombiana.

Tras cruzar el portón eléctrico hay una plancha de concreto para estacionar decenas de vehículos al aire libre, así como distintas áreas verdes muy bien cuidadas.

¿Qué otros lujos y comodidades tiene la mansión de Shakira?

La propiedad cuenta con una extensión de 8,073 pies cuadrados y está distribuida en varias estructuras, tal y como lo pudimos apreciar en el video de ‘Chisme No Like’.

Al interior goza de un gran salón decorado con muebles blancos, una larga mesa de comedor en tonos piedra, una zona de relajación con colchonetas, un salón para fumar hookah, seis recámaras, 7.5 baños, un gimnasio con amplios espejos, una cocina blanca y de madera con barra de desayuno, con mesa para comer, con sofá a la medida para la siesta y con vinoteca.

Al exterior cuenta con área de terraza, áreas verdes, piscina con su respectiva área de spa y muelle con salida a la Bahía de Biscayne.

Sigue leyendo:

Así es la ‘mansión secreta’ en la que Piqué se divertía con mujeres y a escondidas de Shakira

Conoce la mansión de la que Sinéad O’Connor se deshizo años antes de su sorpresiva muerte

Así es la mansión que Kimora Lee Simmons vendió en $16,500,000 de dólares en Beverly Hills

Revelan dinámica para ganar millonaria mansión que sorteará dueño de TV Azteca entre sus fans