Gerard Piqué fue objeto de burla en la Kings League por culpa de una acción de Shakira en redes sociales

Luego de varios meses de fuerte polémica, la separación con Shakira le vuelve a jugar una mala pasada a Gerard Piqué. ¿El motivo? La cantante colombiana siguió en TikTok a su socio y amigo Ibai Llanos, algo que desató burlas hacia el ahora presidente de la Kings League.

Varias veces a la semana, los streamers se reúnen y transmiten en vivo por medio de la plataforma Twitch para tocar temas alusivos a la competición como arbitrajes, reglamentos o jugadas controversiales. Sin embargo, el eje central del debate daría un vuelco cuando Llanos confesó que Shakira le dio follow en TikTok, donde acumula 16.8 millones de seguidores.

Streamer Ibai Llanos. Foto: Cesc Maymo/Getty Images.

En el clip, que se ha viralizado en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que los comentarios no sentaron del todo bien a Piqué, a quien se le vio visiblemente irritado. “Lo de que Shakira me haya seguido en TikTok ¿Qué sentido tiene?”, comentó Ibai en tono sarcástico, desatando las risas de los demás presentes.

“De verdad es que sigue a 65 personas y me ha seguido… no, no es que me ha venido a la cabeza, te lo juro, me ha impactado”, añadió Llanos entre risas.

El exjugador del FC Barcelona no manifestó ningún gesto de risa y procedió a quejarse al considerar sin sentido que se haya sacado este tema a colación cuando se debatía sobre las amonestaciones de la Kings League.

“A ver no tiene nada que ver, ahora mismo te estás metiendo en una bronca, porque ahora ha hecho su check de bronca y se ha acabado, pero no tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado”, indicó.

No es la primera vez que los socios de Piqué en la Kings League se burlan del exdefensor por su separación con Shakira. A final del mes de febrero, durante el lanzamiento de la Queens League, durante un evento en el que se anunciaban a los representantes de los equipos, el periodista Gerard Romero le jugó una broma al catalán en nombre de la colombiana.

“Y mi presidenta es… ¡Shakira!”. Esto causó risas y algunos comentarios de rechazo, “hombre, no”, se escuchó en la transmisión. Aunque en ese momento, el también empresario se lo tomó con humor. Cabe recordar que tras el lanzamiento del tema con Bizarrap, fue el exjugador quien usó algunas referencias de la letra del tema para sacar provecho comercial a la situación.

Sigue leyendo:

· Así es la ‘mansión secreta’ en la que Piqué se divertía con mujeres y a escondidas de Shakira

· Vecinos de Gerard Piqué revelan que fiestas en su mansión eran “históricas” y lo catalogaron de buen vecino

· Gerard Piqué habla del amor: “Hay que decir a tu pareja que la amas cada día”

**