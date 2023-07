Las mejores parrillas de gas portátiles de 2023

Estos modelos mejor calificados son ideales para patios pequeños, acampadas, y comidas al aire libre en la playa.

Las mejores parrillas portátiles en las pruebas de CR pueden llevar a cabo tareas básicas, como dorar hamburguesas y salchichas, con mucha facilidad.

Las mejores parrillas portátiles en las pruebas de CR son fáciles de transportar, cocinan de manera uniforme y ofrecen superficies de cocción decentemente grandes para su tamaño pequeño. Además, pueden realizar tareas básicas, como dorar hamburguesas y perritos calientes, sin ningún problema.

Las parrillas portátiles son ideales para acampar, cocinar al aire libre en un parque o en la playa, o asar en una pequeña terraza o patio que carece del espacio necesario para una parrilla de gas más grande.

“Al igual que nuestras pruebas para parrillas de gas, nuestras pruebas de parrillas portátiles muestran diferencias de rendimiento significativas entre los casi 30 modelos que calificamos”, dice Larry Ciufo, quien supervisa las pruebas de parrillas portátiles en CR. “Las peores parrillas portátiles solo son adecuadas para hamburguesas y perritos calientes, pero las mejores pueden cocinar el 90% de lo que harías en una más grande”, asegura. Esas diferencias son significativas, especialmente si estás cocinando para una multitud hambrienta o para una familia malhumorada en un campamento después de un día de senderismo.

Los miembros de CR pueden seguir leyendo para obtener reseñas de los seis modelos que encabezan nuestras calificaciones de parrillas portátiles. Además, también pueden acceder a nuestras calificaciones integrales de todas las parrillas portátiles y de tamaño completo que han pasado por nuestros laboratorios.

Debajo de las reseñas, encontrarás los detalles sobre cómo probamos las parrillas portátiles, consejos para saber cómo limpiar una parrilla portátil después de cada uso y cosas que debes tener en cuenta antes de llevar una parrilla portátil a un parque público.

Si no estás seguro si una parrilla portátil es adecuada para ti, comienza leyendo nuestra guía de compra de parrillas.

Las mejores parrillas de gas portátiles

Los modelos en nuestras calificaciones varían en precio desde alrededor de $85 a más de $600. Probamos parrillas de más de una docena de marcas, incluidas Broil King, Char-Broil, Coleman, Cuisinart, Landmann, Napoleon, Nexgrill y Weber. Las siguientes seis ofrecen un sólido rendimiento en nuestras pruebas.

Cómo prueba CR las parrillas portátiles

Nuestras pruebas de las parrillas portátiles son parecidas a nuestras evaluaciones de los modelos más grandes. Aunque ponemos mucho más énfasis en los factores clave de conveniencia, como por ejemplo la facilidad con la que se enciende y se pliega para el transporte, porque sabemos que eso es crucial para usarla sobre la marcha.

Para ver cómo cocina cada modelo, cableamos la superficie con termopares para registrar la temperatura en las rejillas. También realizamos estas pruebas a temperaturas bajas y moderadas, y capturamos el rango de temperaturas en el que cada modelo puede cocinar.

El hecho de que una parrilla sea pequeña, o económica, no significa que debas rebajar tus expectativas. Nuestras calificaciones previstas de confiabilidad y satisfacción del propietario, derivadas de los resultados de nuestras encuestas anuales de miembros de CR, indican qué tan probable es que una parrilla resista el paso del tiempo y qué tan felices están las personas con sus parrillas portátiles.

Cómo limpiar una parrilla portátil

Limpiar tu parrilla portátil después de cada uso puede ayudar a maximizar su rendimiento, mantenerla funcionando por más tiempo y hacer que sea más segura.

Ciufo, experto en parrillas portátiles de CR, comparte esta guía de limpieza paso a paso:

Desconecta el tanque de propano.

Vacía la bandeja de grasa y límpiala con toallas de papel o un trapo.

Raspa todos los restos de comida de las rejillas con un cepillo para parrillas.

Limpia las rejillas con toallas de papel o un trapo.

Deja reposar las rejillas durante 30 minutos o más, hasta que se enfríen.

Limpia las superficies exteriores.

Una vez que todo esté limpio, vuelve a armar la parrilla para que esté lista para comenzar a cocinar la próxima vez que la necesites.

Consejos para usar una parrilla portátil en un parque público

Sigue los siguientes pasos antes de encenderla.

Infórmate de las reglas del parque. Las regulaciones de las parrillas portátiles pueden variar según el parque. Por ejemplo, solo se permiten parrillas de carbón en los Las regulaciones de las parrillas portátiles pueden variar según el parque. Por ejemplo, solo se permiten parrillas de carbón en los parques de Washington, D.C. , mientras que solo se permiten parrillas de propano en los parques de la ciudad de Albuquerque, Nuevo México . También puede haber restricciones sobre dónde se puede asar en el parque y qué días u horas hacerlo. Algunos parques requieren que obtengas un permiso especial para usar la parrilla.

Sigue las precauciones básicas de seguridad. Para mantener a todos seguros y evitar incendios, asegúrate de colocar la parrilla sobre una superficie dura y plana (idealmente de cemento), nunca dejes una parrilla caliente desatendida, mantén cerca un extintor de incendios y desecha el carbón usado en un recipiente a prueba de fuego.

Sé cortés. Ten en cuenta a los demás visitantes del parque cuando uses una parrilla portátil. Eso implica instalarla lejos de otros grupos (especialmente si tu parrilla produce humo), limpia la basura que quede y observa las reglas del parque con respecto a las bebidas alcohólicas y el ruido (muchos parques tienen horas de silencio).

