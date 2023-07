Sale a relucir el nuevo regalo de Tekashi 6ix9ine a Yailin La Más Viral: un departamento en Miami

Luego de salir a la luz su tema en colaboración, Shaka Laka, Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine no dejan de ser noticia gracias a sus hazañas en redes sociales y los lujosos obsequios que el rapero le hace a la dominicana.

Una de sus publicaciones más recientes involucró un par de imágenes que habrían dejado en evidencia el nuevo obsequio que el famoso con ascendencia mexicana realizó a la joven de 21 años, un departamento en Miami.

Fue desde la cuenta de Instagram de la agente inmobiliaria Angie Holmes que Yailin y Tekashi fueron vistos, lo que hizo pensar a los internautas sobre la nueva adquisición de la rumorada parejita.

Tekashi 6ix9ine vía Instagram Stories | Video: Cortesía

Y aunque hasta el momento este presunto regalo no ha sido confirmado por alguno de ellos, la descripción con la que Holmes acompañó su publicación, no dejó mucho a la imaginación: “Que sigan los éxitos! Un placer compartir con ustedes @yailinlamasviralreal @6ix9ine welcome to Miami!”, dijo.

A la par de ello, el intérprete de temas como “Bori” y “Bebé” recurrió a su perfil oficial en redes para compartir un video desde lo que parece ser su nueva adquisición inmobiliaria mientras la dominicana duerme en el sofá.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9nine protagonizan una candente sesión de fotos frente al espejo

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que los famosos encabezan los titulares por su actividad en redes sociales. Y es que recientemente se dejaron ver en una serie de fotos frente al espejo donde no faltaron los arrumacos.

En la primer foto, los intérpretes de música urbana aparecen muy abrazaditos, con mirada fija a la cámara. Sin embargo, hubo una pose que desató una ola de opiniones divididas entre los internautas. Hablamos de aquella en la que a Tekashi69 se le va la mano y aparece dando una palmada en el trasero de la dominicana de 21 años.

“5,000,000 en 20 horas. Todos me dieron la espalda, ¿cómo es posible que aún esté ganando? Dios“, escribió el supuesto novio de Yailin La Más Viral para acompañar la publicación.

Seguir leyendo:

• Yailin hizo ‘twerking’ y le tocó las partes íntimas a 6ix9ine celebrando su nuevo éxito musical

• Yailin la Más Viral y Tekashi 6ix9ine celebran el éxito de su canción con candentes fotos frente al espejo

•Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘La Más Viral’ confirman su relación con un beso apasionado en su nuevo videoclip ‘Shaka Laka’