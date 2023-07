Revelan cuáles serán las características de la PS5 Pro

Se ha filtrado información sobre las supuestas características técnicas de la tan esperada PS5 Pro, cuyo nombre clave del proyecto sería “Project Trinity”. Según fuentes cercanas a Sony, la compañía tiene la intención de lanzar esta nueva consola en noviembre de 2024, lo que nos deja con la emoción de lo que está por venir. 🚨 PS5 Pro is reportedly aiming for a November 2024 release date and is codenamed “Project Trinity”



– Already having demo events

– 8K “performance mode”

– Accelerated ray tracing

– Improved frames per second (FPS)

– Better FPS stability performance at 4K resolution

– 18,000 MT/s… pic.twitter.com/WFhXcJjV9A — PS5 – PlayStation 5 News (@PS5Console) July 21, 2023

Uno de los aspectos más destacados de esta versión Pro de la PS5 es su capacidad para ejecutar juegos en resolución 8K. Los jugadores estarán encantados de sumergirse en mundos virtuales con una calidad de imagen excepcional, permitiendo una experiencia de juego realmente inmersiva y realista. Además, el ray tracing ha sido mejorado, lo que significa que los efectos de iluminación, sombras y reflejos serán aún más sorprendentes, añadiendo un nuevo nivel de realismo a los títulos más recientes.

La PS5 Pro también promete una mayor cantidad de cuadros por segundo (FPS), lo que se traduce en una experiencia de juego más fluida y suave. La mejora en la tasa de fotogramas es especialmente relevante para los juegos de acción y competitivos, donde cada milisegundo cuenta.

En cuanto a los desarrolladores, se espera que a partir de noviembre de este año comiencen a recibir los kits para trabajar en títulos adaptados a las nuevas capacidades de la PS5 Pro. Esto abre la puerta a futuros lanzamientos con gráficos impresionantes y un rendimiento optimizado, aprovechando al máximo el hardware de esta consola de próxima generación.

Sistema de enfriamiento

Sin embargo, también ha surgido una especulación sobre el sistema de enfriamiento de la PS5 Pro. Se rumorea que Sony podría dejar de lado el sistema de metal líquido que estaba presente en las PS5 originales debido a algunos problemas detectados en su funcionamiento. Aunque aún no se conoce cómo resolverán este tema, es probable que Sony esté trabajando arduamente para encontrar una solución eficiente y segura que garantice un rendimiento óptimo y evite cualquier problema de sobrecalentamiento.

A medida que se aproxima la fecha de lanzamiento, los aficionados de PlayStation estarán atentos a las noticias oficiales de Sony para confirmar o desmentir estos detalles filtrados. La expectativa es alta y las promesas de rendimiento mejorado, resolución 8K y ray tracing mejorado hacen que la espera sea aún más emocionante para los seguidores de esta consola emblemática.

