“No tengo otras ofertas ni he hablado sobre mi renovación”: Carlos Vela tiene su futuro en el aire con LAFC y la MLS

Carlos Vela es una de las máximas estrellas del LAFC de la Major League Soccer, equipo que está en la Leagues Cup. Sin embargo hay que tener en cuenta que el elemento del conjunto angelino habló sobre su futuro y como es que no sabe lo que le deparará el futuro con su equipo actual.

Además, el elemento nacido en Cancún también habló sobre la posibilidad de jugar en la Liga MX, torneo al cual también ha sido vinculado con las Chivas de Guadalajara, equipo tapatío que tendría el ‘si’ de Vela para hacerle una oferta, al menos según los reportes.

“Es complicado porque ahorita me veo en Los Ángeles. Tengo un contrato aquí y no miro más allá de eso. No tengo otras ofertas. No he comenzado conversaciones con LAFC sobre una extensión de contrato“, dijo Carlos Vela en entrevista con Felipe Cárdenas para ‘The Athletic’.

“Estamos jugando muchos partidos y queremos ganar más títulos. Cuando llegue el momento, tomaré esas decisiones sobre lo que es mejor para mi familia y para mí y dónde quiero terminar mi carrera. Ahora mismo no puedo decirte por dónde me inclino. Estamos en Los Ángeles. Veremos a dónde vamos desde aquí”, agregó el delantero nacido en Cancún.

Carlos Vela es uno de los máximos estandartes del LAFC y de la Liga MX. Foto: Kevork Djansezian – Getty Images.

Leagues Cup, un torneo que se debería jugar en los tres países, según Carlos Vela

En la misma entrevista mencionada, el delantero mexicano habló sobre Leagues Cup, torneo que se está llevando las miradas, no solo en Estados Unidos -lugar donde se realiza- sino en México y Canadá, países que también tienen representantes.

Al hablar sobre dicho torneo, Vela reveló como es que le gustaría jugar también en suelo azteca, y también en Canadá, pues según él la finalidad de la competición es que todos los países disfruten por igual el espectáculo.

“Ese es el resultado más justo para todos. Deberíamos poder disfrutar de los tres países. Hay equipos de Canadá, Estados Unidos y México. Idealmente, los partidos se jugarían en los tres países. No debería haber tanta ventaja para el equipo de casa. Esta será la primera edición. Debe evolucionar con los años. Encontrarán la fórmula adecuada para que sea agradable para todas las partes”, indicó el delantero mexicano.

Carlos Vela con la playera del LAFC de la MLS. Foto: Harry How/Getty Images.

Además, al hablar sobre el torneo, ‘cracklitos’ mencionó como es que considera que todos deben ver algunos partidos para saber si el torneo es atractivo o no, aunque también reconoció que un encuentro sin goles no ayudará a llamar la atención.

“Siempre hay algo de ansiedad por algo que es nuevo. Pueden decir que la gente no mirará al principio porque no está interesada, pero creo que tienes que mirar los juegos para averiguarlo. Los juegos tienen que ser entretenidos para que la gente los vea. Siempre he dicho eso. Tenemos que jugar al fútbol entretenido. Un juego 0-0 no ayudará”, reconoció el exjugador de la selección de México y del LAFC.

Carlos Vela jugando con la selección de México en el Estadio Azteca en 2018. Foto: Manuel Velasquez/Getty Images)

