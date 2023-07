Presidente de Showtime menciona los posibles rivales de Canelo Álvarez para sus próximas peleas con PBC

Luego de que Saúl ‘Canelo’ Álvarez firmara un acuerdo de tres peleas con Premier Boxing Champions (PBC) y anunciara la primera con Jermell Charlo, Stephen Espinoza, presidente de Showtime, mencionó algunos nombres que podrían ser los posibles oponentes del campeón mexicano para sus próximos enfrentamientos con la promotora.

En una entrevista con DANZ Boxing, Espinoza expresó que Demetrius Andrade, David Benavídez, Jermall Charlo, Errol Spence Jr. y Terence Crawford, son las opciones disponibles que han puesto sobre la mesa para Canelo Álvarez y aseguró que ninguna es una mala pelea para el mexicano.

“Depende de él, está en la etapa de su carrera en la que se está maniobrando como debe ser. Lo bueno es que no hay mala pelea, hemos puesto las cartas sobre la mesa. (Demetrius) Andrade está sobre la mesa, Benavídez, Jermall (Charlo), podría haber algunas sorpresas, estos muchachos (Errol Spence Jr. y Terence Crawford) saltando, no hay una mala pelea disponible. No importa a quién elija, todos son muy buenos enfrentamientos”, declaró el presidente de Showtime.

Canelo Álvarez primero enfrentará a Jermell Charlo el 30 de septiembre en Las Vegas. Foto: Frederic J. Brow/AFP vía Getty Images.

Como las declaraciones de Stephen Espinoza se hicieron antes de la pelea de Spence Jr. y Crawford, lo más seguro es que después de la derrota por nocaut de The Truth sea eliminado de la lista de opciones del boxeador tapatío. A su vez, David Benavídez sigue siendo el rival preferido por los fanáticos y expertos del boxeo para enfrentar a Canelo Álvarez, pero como algunos piensan que el campeón indiscutido está evadiendo al Monstruo Mexicano, la posibilidad de que suceda es mínima.

Por otra parte, Jermall Charlo, quien se rumoraba sería el primero en medir fuerzas con el mexicano tras firmar con PBC, tiene una gran oportunidad de ser el siguiente si logra recuperarse de sus problemas de salud mental y hace unas semanas aseguró que también había firmado contrato para pelear con Canelo Álvarez.

“Está bien, así que les contaré la verdadera mie***. Sí, también firmé un contrato con Canelo, pero primero se lo di a mi hermano para que ambos ganáramos dinero”, aseguró el campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en un en vivo en su cuenta oficial de Instagram

David Benavídez vs. Canelo Álvarez es la pelea que el mundo del boxeo y los fanáticos quieren ver. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Por ahora, el boxeador tapatío está enfocado en defender nuevamente sus títulos de peso supermediano el 30 de septiembre cuando se enfrente a Jermell Charlo en Las Vegas, campeón indiscutido de las 154 libras y el primer elegido por el mexicano en su acuerdo de tres peleas con PBC.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, ha sido campeón de cuatro categorías y en su última presentación sobre el ring venció al británico John Ryder el pasado mes de mayo en su regreso a México tras 12 años de ausencia. El mexicano en su exitosa carrera tiene marca de 59 victorias (39 por la vía del nocaut) y dos derrotas contra Floyd Mayweather Jr. y Dmitry Bivol.

Sigue leyendo:

· Terence Crawford provoca a rival de Canelo Álvarez desde el ring durante la pelea con Errol Spence Jr.

· Mike Tyson cree que Canelo Álvarez debería vencer a Jermell Charlo, pero le hace una advertencia

· Shakur Stevenson quiere que Jermell Charlo derrote a Canelo Álvarez y sorprenda al mundo, pero “es una tarea difícil”