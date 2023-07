Errol Spence Jr. reconoce que su timing no estuvo bien frente a Terence Crawford: “Sentí su poder”

Errol Spence Jr. reconoció que su timing no estuvo del todo bien y esto lo aprovechó Terence Crawford para contragolpearlo en la pelea que perdió por nocaut técnico en el noveno asalto en el T-Mobile Arena de Las Vegas el pasado fin de semana.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Spence Jr. expresó que no estaba bien físicamente y que desde los primeros asaltos sintió el poder de la pegada de Crawford, pero, aunque intentó sobreponerse, no pudo encontrar el ritmo contrarrestar los golpes de Bud.

“Mi timing no estaba ahí y con eso él capitalizó en varias cosas. Su timing estaba mejor que el mío. Nada me sorprendió de él, pero mi timing no estuvo bien hoy. Físicamente, no me sentía del todo bien, pero en otras ocasiones me había pasado lo mismo y pude sobreponerme. Sin embargo, esta vez no pude subir más mi intensidad”, dijo.

Errol Spence Jr. cae en el séptimo round tras un contragolpe de Terence Crawford en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Sentí su poder desde el primero o el segundo asalto. Él es un tipo fuerte, pero como mi timing no estaba bien, me estuvo contragolpeando entre mis golpes”, agregó.

De acuerdo con datos de Compubox, Terence Crawford conectó 60% de sus golpes de poder y 87 jabs, la mayor cantidad que un oponente ha aterrizado en Errol Spence Jr. En cambio, The Truth conectó solo 96 golpes al cuerpo en toda la pelea, mientras que Bud pegó el doble que su rival (186).

Estas estadísticas demuestran lo que se pudo apreciar en la pelea entre ambos el pasado sábado, el dominio total de Crawford sobre Spence Jr. de principio a fin. Antes de la detención por parte del árbitro, el excampeón unificado fue derribado en cuatro ocasiones.

A pesar de la superioridad de Terence Crawford, Errol Spence Jr. puede activar la cláusula de revancha inmediata que estipula que el perdedor tiene 30 días después del enfrentamiento para hacerlo y el ganador será quien decida en qué peso se realizará. Ambos pugilistas han expresado su interés en hacerla, pero en las 154 libras por la dificultad de ambos de dar el peso.

Terence Crawford celebra su victoria sobre Errol Spence Jr. en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Foto: Al Bello/Getty Images

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y mantener su invicto en el deporte. Bud ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts. Por su parte, Errol Spence Jr., de 33 años, perdió sus títulos y por primera vez en su carrera. El excampeón unificado de las 147 libras dejó su récord profesional con 28 triunfos, (22 nocauts) y una derrota.

