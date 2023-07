Qué requisitos necesitas para comenzar a ganar dinero con tu cuenta de Twitter

Twitter, ahora conocido como X, ha implementado un nuevo programa de monetización dirigido a creadores verificados en su plataforma. El programa, denominado “Reparto de ingresos por anuncios”, busca compartir ingresos publicitarios con estos creadores para retener el mejor talento en la plataforma.

Para ser elegible y poder participar en el programa, los usuarios de X deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Suscribirse a Blue (anteriormente Twitter Blue) u Organizaciones Verificadas.

2. Tener al menos 15 millones de impresiones acumuladas en sus publicaciones en los últimos 3 meses.

3. Contar con al menos 500 seguidores.

El programa está destinado a monetizar los anuncios publicados en las respuestas a las publicaciones de los creadores, no los anuncios en la línea de tiempo principal de X. Esto incentiva a los creadores a publicar contenido que genere mucha conversación. Sin embargo, para garantizar un ambiente seguro y adecuado, se han establecido restricciones en cuanto a los tipos de contenido permitidos. No se permiten contenidos de naturaleza sexual, violenta, delictiva, relacionada con juegos de azar, drogas, alcohol y “esquemas para enriquecerse”. Tampoco se permite la monetización de contenido protegido por derechos de autor que no pertenezca al creador.

El programa ya ha comenzado a entregar pagos a algunos creadores elegibles, y algunos informaron haber recibido pagos sustanciales que oscilaron entre las cinco y las seis cifras.

En la primera ronda de pagos, X tiene como objetivo distribuir $5 millones a los creadores, lo cual es acumulativo a partir de febrero en adelante. El programa de monetización está disponible en todo el mundo para los creadores que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

La directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, lo describe como un “cambio de juego absoluto para nuestros creadores”, enfatizando la intención de recompensar los esfuerzos de los creadores en la plataforma.

Elon Musk, propietario de X, también compartió un gráfico que indica que los usuarios mensuales de la plataforma alcanzaron un nuevo máximo en 2023, incluso después de la eliminación de los bots. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre cómo se mide exactamente el “uso mensual”.

