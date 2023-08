Toni Costa consintió a su hija Alaïa con un día de spa que terminó en una tierna sesión de fotos

El bailarín Toni Costa se volvió el tema de conversación en Instagram luego de dar un vistazo a una de las salidas padre e hija que tuvo con su pequeña Alaïa. Esta consistió en una visita al salón de belleza que evidenció lo mucho que se divierten en su tiempo juntos.

Fue desde su perfil oficial que el ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ publicó un video que los dejó ver en manos de Julián Quiñones y Johan Jiménez mientras disfrutaban de un tratamiento de mascarillas.

Tiempo más tarde, la hija de Toni Costa y Adamari López recibió un “cambio de look” en el que uun maquillaje de fantasía y un recogido con ondas la dejó ver como toda una princesa.

“Mi princesa bella, papi te ama tanto, que afortunado soy de ser tu papá 💞 @alaia! Esto fue el día que nos preparamos para hacernos las fotos del día del padre, más bella no se puedeeeeeeee!!!!!!“, escribió el español haciendo referencia al par de fotografías que publicó en rede sociales con motivo del Día del Padre.

Y es que no podemos olvidar aquel post en el que el ex de Adamari López derritió el corazón del público con un tierno mensaje en el que reflexionó sobre su paternidad, esto sin dejar de lado la despampanante sesión de fotos que protagonizó junto a su pequeña en el atardecer.

Toni Costa desata opiniones divididas en redes sociales

Esta hazaña en redes sociales no pasó desapercibida para los internautas, quienes no tardaron en dejar su opinión en la sección de comentarios. Mientras unos se dijeron felices de que el bailarín se mantenga presente en la vida de la pequeña y la consienta, otros expresaron su molestia.

“Linda la nena, pero no deberían de maquillarla, e su a niña linda y no está en edad para maquillarse. No hay que adelantarla antes de tiempo que viva su niñez e inocencia” y “Hermosa 💖, pero bueno no me quiero imaginar cuando cumpla 15 años…Dios mío déjenla ser niña”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Sin embargo, a su rescate llegaron aquellos fans de hueso colorado que admiran la conexión padre e hija que existe entre ambos: “Me encanta ver cómo pone a su hija sobre todo”, “Felicidades Toni, muy buen Padre ejemplar” y “Que bendición tiene Alaïa de tener ese papá tan dedicado y amoroso”, se dijo.

