Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 4 al 6 de agosto de 2023

Aries

Fin de semana de estar con toda la buena energía alrededor de tu signo, recuerda que tu número de la suerte es 13, 66 y en este día viernes verás reflejado la abundancia y prosperidad, por eso te recomiendo que te pongas mucho perfume y jugar esos números en la lotería.

Serán unos días de mucha convivencia con tu pareja amorosa y por fin decides ya formalizar. Te invitan a salir de viaje a mediados de mes, este viernes va a ser de mucho trabajo y la firma de un contrato nuevo, solo trata de cuidarte de los chismes y de no platicar tu vida privada. Recuerda hacer tus pagos de tarjeta es muy importante que lleves una vida mas administrada y cuidar tu dinero.

Usa mucho el color rojo y naranja para que tengas mas energía positiva, cuídate de problemas de garganta y infección trata de ir con tu medico, no te aceleres tanto en tu vida recuerda que tu signo siempre quiere todo para ya y recuerda que todo llegue en su momento así que calma.

A los Aries que ten solteros serán unos días de muchas conquistas amorosas y mas con el signo de Géminis y Capricornio, te recomiendo que este domingo estés con tus seres queridos y tener mas convivencia que ellos siempre serán el pilar de tu vida.

Tauro

No hagas caso a los chismes y trata de ya no ser tan sensible ante situaciones que no puedas controlar, recuerda que tu signo siempre va a ser presa de malas energías así que tú siempre se fuerte y disimula que no te hacen daño y verás que saldrás victorioso de cualquier situación incómoda.

Viernes mágico para tu signo, recuerda que tu día de suerte te viene la oportunidad de conocer personas más afines a tu vida amorosa y también te va a llegar una propuesta de negocio. Arreglas tu casa y decides pintarla, recuerda que es importante siempre estar cambiando los muebles de lugar para que la energía no se estanque.

A los Tauro que tienen pareja traten de no pelear por celos infundados recuerden que lo mejor de una relación es la confianza. Te compras ropa para una fiesta el sábado, te invitan a un concierto, tus números de la suerte son 23, 90 tu color el rojo.

Géminis

Fin de semana de mucha diversión y estar saliendo con los amigos de paseo, recuerda que no todo es trabajo y es importante mantener los vínculos familiares sólidos y fuertes. Te llega un dinero que no esperabas por una bonificación, ten cuidado con tu pareja trata de hablar claro y definir tu relación amorosa para que ya no sientas tantas dudas.

Te compras una computadora para hacer un trabajo de diseño y de escuela, arreglas papeles de tu visa americana y pasaporte para irte de viaje en diciembre. A los Géminis que están solteros les vendrá un amor nuevo que va ser del signo de Escorpio o Acuario que va a ser muy compatible contigo.

Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 55, tu color el azul fuerte. Ten cuidado con tu trabajo va haber reajuste y cambios de puesto trata de hablar con tu superiores para que te den otra oportunidad en otra departamento de la empresa o empieza a buscar trabajo en otras compañías.

Cáncer

Viernes día de muchas energías cruzadas en tu vida, trata de no sacar ningún crédito y no hacer algún trámite importante para que no tengas problemas y en este día ponte mucho perfume y agua bendita para que puedas cortar toda energías negativas, recuerda que tu signo es muy sensible a todo el medio ambiente y en este día el sol te va a ayudar a cortar malas energías, salte a caminar en la mañana y verás como otra vez todo se vuelve alinear y eso te va causar muchos movimientos positivos en tu vida personal.

Te llega una invitación de salir de viaje a finales de mes, hablas con tu pareja para darse un tiempo y estar en paz en tu vida sentimental, vas con el médico para checarte problemas de nervios y estrés. Yo sé que te gusta mucho gastar y comprar, pero trata de administrarte para tiempos futuros, compras un regalo para un familiar, tus números de la suerte son 03, 29, tu color el amarrillo y rojo usarlos más.

A los Cáncer que están solteros los busca un amor del signo de Aries o Libra que va ser muy compatible contigo.

Leo

Fin de semana de estar con muy buena suerte alrededor tuyo, recuerda que este día viernes va a venir a tu vida la oportunidad de crecer más en lo económico y en tu vida personal, así que te recomiendo ponerte ropa de color fuerte y mucho perfume para las buenas energías estén más cerca de ti y más porque cumples años.

Te llega la invitación de salir de viaje con tu pareja y amigos, recibes un dinero que te debían, trata de invertirlo en tu persona. Piensas mucho en hacer una inversión como comprar una casa o coche, trata de ya hacerla porque estás en tu tiempo de crecer económicamente. Cuídate de dolores de estómago y intestino si vas a tomar alcohol o comer picante trata de medirte en eso.

Un amigo te va a pedir trabajo o que lo recomiendes. Eres muy bueno para la comunicación y ser líder trata de tomar cursos para superarte más en tu vida profesional. A los Leo que están solteros les vendrá un amor apasionado pero sin compromiso, tu números de la suerte van a ser el 09, 88 tu color el verde y azul.

Virgo

Viernes día de cambios radicales en tu vida personal, recuerda que a tu signo le afecta mucho los cambios de luna llena y en este día van a estar las energías muy cruzadas alrededor de ti, así trata de no discutir con nadie y mantenerte lo más alejado de los problemas, por eso te recomiendo no hacer ningún tramite importante hasta que pase el día.

Sigues con la dieta y piensas en hacerte una cirugía estética, tu háztela, pero hasta el mes de septiembre que va a ser tu mejor mes y cumpleaños y tu energía positiva crece más. A los Virgo que están en pareja estarán muy amorosos y pensando en ya vivir juntos. Recibes un dinero que te debían de un trabajo anterior, arreglas tu carro de los frenos y el mantenimiento para venderlo.

Tramitas tu seguro de gastos médicos, te llegan familiares a tu casa para celebrar una fiesta, tus números de la suerte son 07, 65 tu color naranja y rojo úsalos mas en este fin de semana.

Libra

Fin de semana de suerte para tu signo te va a venir varias sorpresas agradables que te harán sentir de lo mejor y más en cuestión amorosa. Recibes un invitación para una boda, tramitas tu seguro social y tu licencia de manejo, siempre trata de tener en orden tu papelería, trata de no comprar nada que no vayas utilizar para que puedas ahorrar y así hacer los gastos que tienes contemplados.

Con tu pareja vas a estar discutiendo por problemas de una enfermedad, así trata de calmarte y apoyarlo moral mente, te buscan para ofrecerte un negocio de comidas o venta de ropa deportiva. Te regalan un perfume, vas con el médico para checarte problemas del intestino o estómago, pero todo bien.

Seguirás con esa suerte de conocer personas muy afines a ti y ya tener pareja estable para los Libra que están solteros, tus números de la suerte son 00, 17 tu color el azul y amarrillo.

Escorpio

Fin de semana de estar con algo de problemas familiares y con tu pareja, recuerda que tu signo es muy sentido y en estos días más porque las energías de la Luna llena están muy revueltas así que trata de no tomar en serio lo que te dicen y deja que fluya todo en tu vida, recuerda que en boca cerrada no entran moscas así que no hagas ningún comentario de nadie.

Recibes regalos que no esperabas que te darán mucha alegría. Tramitas tu permiso de migración o visa americana para irte de viaje, te busca un amor del pasado para solucionar problemas de chismes trata de platicar y quedar en paz.

Te buscan para invitarte a un concierto o ir al ver el futbol, eres muy buena persona, pero trata de poner más carácter en tu vida laboral y no dejarte de los abusos. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 12, 55 tu color el blanco y rojo, trabajo extra el fin de semana.

Sagitario

Fin de semana de tener muchas dudas en tu vida amorosa y piensas mucho en darte un tiempo, pero recuerda que tu signo Sagitario tiene un pensamiento es muy aprensivo y tomas decisiones precipitadas por eso te voy a recomendar que el día viernes, hacer el ritual de cortar las malas energías. Vas a ponerte un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y dejarlo allí tres días, después lo cortas y lo quemas y antes de salir de casa ponerte mucho perfume para que así las buenas energías estén de tu lado.

Te llega un amor nuevo del signo de Aries o Virgo que va a ser muy compatible contigo. Ve con el médico y dile que te cheque los problemas de riñón y trata de tomar líquidos saludables. Sábado de salir de fiesta y te invitan a celebrar el cumpleaños de un amigos, te compras ropa para estrenas en estos días, tendrás un golpe de suerte con los números 19, 88 tu color el amarrillo y naranja.

Capricornio

Fin de semana de estar con muchas fiestas y diversión a tu alrededor, pero trata de no descuidar tus asuntos de trabajo y escuela para que después no tengas problemas la próxima semana. Recuerda que tu signo es muy apasionado de todo y más porque tu elemento es la tierra y siempre trata de experimentar cosas nuevas en su vida por tu carácter tan fuerte que tiene siempre vas a llegar a al éxito.

Trata de ahorrar para que después no te veas en apuros de deudas, te busca un amor del pasado solo para tener relaciones sexuales, pero no te va tomar en serio así trata de analizar bien esa situación recuerda que tú eres el mejor amante del Zodiaco.

Tendrás un golpe de suerte con los números 30, 21, tu color el rojo y blanco, tu mejor día el viernes. Trata de revisar tu carro para que después no se te descomponga. El Capricornio es optimista y siempre va haber el lado positivo de todo lo que enfrente, pero también debe medirse en cuestiones de sus palabras cuando se enoja porque es muy hiriente y lastima sin querer.

Acuario

Fin de semana de estar con mucha prisa por salir de tus compromisos personales, recuerda siempre trata de administrarte en todo lo que vayas a hacer y no te comprometas en algo que no vas a poder para que no quedes mal.

Fin de semana de mucha convivencia con tu pareja y con tus amigos, va ser un día mágico lleno de sorpresas agradables y romántico. Te compras ropa para cambiar de look, te llega un dinero extra por parte de la lotería con los números 04, 15 y trata de ser discreto con tu dinero, no andar enseñándolo para que no te cargues envidias.

A los acuarianos solteros en el amor seguirán conociendo personas muy afines a ti, pero nada de compromiso. El Acuario lo rige el sentimiento de poder y el dominar siempre y su deseo de prevalecer en la vida teniendo muchos hijos y logrando objetivos en la política y empresarial.

Piscis

Fin de semana de entender que lo que pasa es para ser más fuerte y así poder salir de cualquier problema que se te pueda enfrentar, recuerda que el signo es hecho de resiliencia, es decir, siempre salir adelante de todo, que estos días estarás en la unión familiar y festejando un cumpleaños familiar.

Preparas una operación médica para los próximos días que te va a salir muy bien. Viernes de estar con mucho trabajo atrasado y juntas de última hora, en el amor tendrás alguna decepción amorosa recuerda, que cuando falta el dinero el amor sale volando por eso trata de ya buscarte parejas más parejas contigo y no tan interesadas.

Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 39, tu color el rojo y verde, recuerda que tu signo es el más trabajador del Zodiaco y eso lo hace sentirse útil ante la sociedad y es saber que puede ganarse el pan de cada día, pero en el amoroso siempre se sabotea a sí mismo por siempre querer entender todo y pasarlo por un filtro lo que hace su pareja.

