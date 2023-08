Lindsay Lohan posa sin maquillaje en una selfie, mostrando su figura tras dar a luz

Hace tan sólo unos días Lindsay Lohan dio a luz a su primer hijo, Luai, y ahora ha recurrido a su cuenta de Instagram para publicar una selfie que la muestra sin maquillaje y usando unos shorts grises. Ella escribió junto a la fotografía el mensaje: “Estoy tan orgullosa de lo que este cuerpo fue capaz de lograr durante estos meses de embarazo, y ahora, de recuperación. ¡Tener un bebé es la alegría más grande en el mundo! No soy una mamá normal, soy una mamá posparto”. View this post on Instagram A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

La actriz estadounidense tomó prestada esa última frase de una de sus películas más famosas (“Mean girls”). Fue en marzo cuando anunció que estaba embarazada, y hace unos días, antes del parto, publicó un video para una campaña de zapatos, reflejando que los proyectos profesionales no le faltan.

La actriz Jamie Lee Curtis compartió créditos con Lindsay Lohan en la cinta “Freaky friday”, y tras el nacimiento de Luai le envió una serie de libros para niños junto con una felicitación: “Mi hija de película me acaba de convertir en una abuela de película. Bendiciones a Lindsay y a su esposo Bader Shammas por el nacimiento de Luai”.

Sigue leyendo: