Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, acepta los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante la campaña presidencial de su padre

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, aceptó este jueves los cargos de enriquecimiento ilícito y aportó información sobre la supuesta financiación ilícita de la campaña presidencial de su padre, informó la Fiscalía.

“El señor (Nicolás) Petro Burgos aportó información relevante que, hasta el momento, la Fiscalía desconocía”, dijo el fiscal encargado del caso, Mario Burgos.

“Entre ellos, llama la atención la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos de la ley”.

Según la Fiscalía, Petro Burgos admitió que el dinero fue aportado por tres hombres presuntamente vinculados al narcotráfico y al contrabando, entre ellos Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El Hombre Marlboro”.

El fiscal sostuvo que “parte de esos dineros fueron usados por Nicolás Petro y su compañera para su beneficio personal y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial“.

Medios locales han documentado desde marzo, cuando se dio a conocer la denuncia, algunos de los gastos y propiedades de Petro Burgos, los cuales, según la Fiscalía, eran demasiado costosos para ser financiados con el sueldo de un diputado departamental.

Al final de la tarde, Gustavo Petro reaccionó con un discurso desde una asamblea campesina: negó haber dado órdenes de cometer delitos, comparó el caso con los arrestos y torturas que sufrió cuando era guerrillero y lo atribuyó a la persecución que el “gobierno del cambio” sufre de los poderes tradicionales.

“Este gobierno se acaba por el mandato popular, por nadie más; no hay nadie que pueda terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo, y el mismo pueblo dio una orden por mayoría en las urnas: ¡nos vamos hasta el año 2026!”, exclamó entre aplausos.

“Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy. Por que yo no soy Uribe, no soy Santos… (…) Mi hijo no dijo eso, por una razón básica: a ninguno de mis hijos les he dicho jamás que delinca”, declaró desde la Asamblea Popular Campesina en Sincelejo, Sucre.

“Mi hijo ya verá. Lo único que le puedo recomendar es la verdad. La verdad. No arrodillarse ante el verdugo”, aseguró el mandatario.

Financiación ilegal

La financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, que ganó las elecciones en 2022, ha sido cuestionada por diferentes personas cercanas al mandatario.

Ya el Consejo Nacional Electoral había abierto una investigación a la campaña petrista por ingresos y gastos que al parecer no fueron reportados a los entes oficiales.

Audios filtrados a la revista Semana de Armando Benedetti, exsecretario privado del entonces candidato, apuntaban a ingresos tres veces mayores a lo que la ley electoral permite.

El portal La Silla Vacía también habían dado a conocer que la operación de la campaña de poner 71.000 testigos electorales en cada puesto de votación, en busca de evitar un posible fraude en contra de la izquierda, fue financiada con dinero no reportado.

La Fiscalía dio a conocer chats, audios y documentos firmados por Petro Burgos en los que se reflejan los pagos en efectivo a la campaña y la compra de un apartamento de lujo con ese dinero.

Lo que viene

Desde el sábado, Nicolás Petro está privado de su libertad junto a su exesposa, Day Vásquez, quien fue la primera persona que denunció la supuesta financiación irregular de la campaña.

Petro Burgos renunció a su curul como diputado del Atlántico, un departamento en el Caribe colombiano, y espera que le otorguen prisión domiciliaria a cambio de la colaboración.

El presidente colombiano ha lamentado la situación de su hijo, pero ha promovido que colabore con la justicia.

Durante la contienda electoral, Petro dijo que había una operación desde las cárceles para infiltrar su campaña con dineros del narcotráfico.

Se espera que tanto los administradores de la campaña como el mismo presidente Petro sean investigados por la Comisión de Acusaciones del Senado, que en este momento es presidida por la oposición.

