Terence Crawford se fija un nuevo objetivo y apunta a pelea con Jermell Charlo: “Voy por él”

Tras provocar a Jermell Charlo durante su pelea con Errol Spence Jr. el pasado fin de semana, Terence Crawford expresó su deseo de enfrentar al campeón indiscutido de las 154 libras después de la posible revancha con The Turth en diciembre.

En una entrevista con HOT97, Crawford señaló que en la pelea con Spence Jr. solo quería hacerle saber a Charlo que será el siguiente porque está en búsqueda de grandes oportunidades y sabe que un enfrentamiento con el gemelo de Jermall sería importante.

“Estoy buscando oportunidades más grandes y mejores, como (Jermell) Charlo. Charlo tiene todos los cinturones en 154, y yo tengo todos los cinturones en 147. Errol y yo éramos los dos mejores pesos welter de la división, y esa fue la pelea más importante de esta década. No veo a nadie más en ese nivel de Terence Crawford: Errol Spence, además de Canelo, y él pelea a más de 168, y no me veo a él y a mí peleando”, dijo.

Terence Crawford noqueó a Errol Spence Jr. y se convirtió en campeón indiscutido de peso welter. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Pensé en hacerle saber que también voy por él (sobre las provocaciones en el ring). No me importa el tipo. No diría que no me gusta porque no tengo ninguna razón para que no me guste personalmente. Simplemente, no me importa él”, comentó.

La enemistad entre Terence Crawford y Jermell Charlo no es nueva. El año pasado ambos intercambiaron provocaciones previo a la pelea de Bud con David Avanesyan y, en ese momento, llamó “cobarde” al rival de Canelo Álvarez el próximo 30 de septiembre por no querer enfrentarlo.

Después de vencer al ruso, Crawford se fijó dos objetivos para el 2023: Errol Spence Jr. y Jermell Charlo. Ahora que dominó y noqueó a The Turth, Bud está interesado en la pelea con el campeón indiscutido de las 154 libras, pero deberá esperar a que enfrente al mexicano y también a ver si la cláusula de revancha es activada por el excampeón unificado del peso welter.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear a Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

