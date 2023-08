Daniel Arenas asegura que la Virgen de Guadalupe se le apareció| VIDEO

El actor y conductor de televisión Daniel Arenas recientemente contó en ‘Hoy Día’, programa que conduce todas las mañanas, que es un hombre muy religioso y creyente en Dios. Pero no solo eso, abrió su corazón y reveló compartió una experiencia espiritual que tuvo con la Virgen de Guadalupe.

“Esa imagen fue cuando llegué a México, yo no conocía, debo confesarlo, a la virgencita. Sabemos que es alguien muy especial para muchos, hay quienes no creen en ella y yo creo fielmente en ella”, comenzó diciendo Arenas en el programa de Telemundo.

El artista colombiano dio a conocer que una vez en México, país en el que ha trabajado en varias telenovelas, se le apareció la Virgen de Guadalupe, imagen máxima del catolicismo en ese país.

“Esto es una cosa espectacular que me pasó hace unos años, la virgencita se me apareció en un recibo en una cafetería a la que fui. Guardé mis cosas y cuando llegué a mi casa en México me encontré con la imagen de la virgen y desde ahí no me abandona”, relató sobre la experiencia que vivió.

Su fe en Dios es inquebrantable

Mientras conversaba con sus compañeros de trabajo, dejó muy claro que cree en Dios, que no se avergüenza en decirlo y siente paz cuando se acerca más a sus creencias.

Asimismo, manifestó que le agradece mucho por el apoyo que le ha dado a sus allegados cuando lo han necesitado en diversas oportunidades.

“Siempre ha estado pendiente de mi familia, cuando hemos tenido temas de salud nos ha ayudado mucho y yo pienso que eso lo hace la fe, cuando tiene la fe inquebrantable Dios siempre está con uno acompañando”, aseguró.

