Fin de un legado: Las jugadoras de Estados Unidos que podrían dejar la selección tras el Mundial Femenino 2023

La selección de Estados Unidos cayó sorpresivamente en penales ante Suecia y se despide del Mundial Femenino 2023. Es la primera vez que no llegan a la semifinal y esta derrota podría marcar el fin de una generación exitosa en el Team USWNT.

Una de las jugadoras que ya anunció que se retiraba de la selección tras la Copa del Mundo era Megan Rapinoe. La estrella de 38 años de edad anunció antes del Mundial que este era su último torneo y que en 2024 colgaría las botas tras una brillante carrera.

“Esta va a ser mi última temporada, mi última Copa del Mundo y mi última temporada en la NWSL. Sólo quiero dar las gracias a todos, a Vlatko Andonovski, a la US Soccer, a todas las compañeras con las que he jugado, a todos mis entrenadores. Nunca podría haber imaginado haber llegado a donde me llevó este hermoso juego. He podido tener una carrera increíble y el fútbol me ha llevado por todo el mundo y me ha permitido conocer a gente increíble”, dijo Rapinoe en conferencia de prensa sobre su retiro.

🗣️ "Triste, estoy muy orgullosa del grupo, jugamos muy bien hoy. Aunque no jugamos como usualmente lo hacemos"



🇺🇸 @mPinoe platicó con @CarlosYustisTV sobre lo que fue la derrota de @USWNT en su último partido como profesional.#MundialTelemundo #LaCopaEsNuestra #FIFAWWC pic.twitter.com/xDrPsSjsqS — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) August 6, 2023

Alex Morgan, quien se despidió del Mundial Femenino 2023 sin goles, también podría decir adiós a la selección. La bicampeona del mundo tiene 34 años de edad y lo ha ganado todo con el equipo estadounidense.

Morgan ha sido nombrada 4 veces Mejor Jugadora de la Concacaf y 3 veces entre el mejor 11 once femenino del año nombrada por la FIFA. La delantera tiene 40 goles en 94 partidos disputados en todas las competiciones.

Kelley O´Hara, quien falló el penal decisivo ante Suecia, podría también abandonar la selección femenina a sus 35 años de edad. La defensora podría dar paso a la siguiente generación de jugadoras y opte por quedarse a un lado.

Por último está la guardameta Alyssa Naeher de 35 años de edad. Está difícil llegar a la otra Copa del Mundo con 39 años de edad. Lo que podría marcar el fin de una generación exitosa en el Team USWNT.

