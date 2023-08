Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 7 al 12 de agosto de 2023

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que significa fuerza y poder en todo lo que vayas a realizar que son tiempos de enfrentar las situaciones adversas que puedas tener y saldrás victorioso, solo cuídate de las mentiras de las personas que te rodean no confíes mucho. Tu número mágico es el 01 y 29, tu color es el naranja y rojo, tu día mágico de la semana el miércoles, tus signos compatibles Capricornio, Géminis y Sagitario.

Sé creativo en tu vida, has entrado en un periodo crucial de tu existencia te estas reinventándote en muchos sentidos y empezando un nuevo ciclo laboral destinado a conducirte a niveles más elevados y a nuevas experiencias de vida y sobre todo moviendo las energías positivas en otros lugares y países.

El Aries está en su mejor momentos pero eso si ten confía en ti que vas a poder lograr lo que tanto deseas, seguirás con tu pareja estable, pero un amor del pasado del signo de Acuario o Géminis te va a buscar para estar otra vez en una relación de pareja. Recuerda que debes de ser prudente en tus comentarios para que así nadie salga ofendido sin razón. Un regalo te llega en esta semana.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros que nos dice que van a ser unos días de buena suerte en lo relacionado en el trabajo y proyectos nuevos personales, que no tengas miedo a los cambios que quieres realizar que se te darán sin ningún problema. Tus números mágicos son 05 y 08, tu color es el amarrillo y rojo, tu día de la semana es martes, tus signos compatibles son Acuario, Virgo y Escorpio.

Busca siempre el equilibro en tu ritmo de vida, sentirás que una corriente de energía positiva e ilusiones llegarán a ti, por eso estas por empezar un nuevo ciclo de vida y dejar todo esas personas que solo eran tóxicas en tu camino, recuerda que por eso te enfermabas tanto por esa energía negativa de las personas que te rodeaban. En estos días va a ser un tiempo muy favorable para el enamoramiento, hacer grandes viajes y mejoras profesionales, sin duda el signo de Tauro está en uno de sus mejores meses así que deberán aprovechar todo cuanto se les presente para seguir creciendo.

Ya no busques el amor déjalo que solo llegue a ti vida, cuidado con las traiciones de compañeros de trabajo sé más cauteloso en tus comentarios.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje que te dice no te detengas, sigue avanzando y deja las inseguridades a un lado que son tiempos de progresar económicamente y que una corriente de energías positivas te van a ayudar a salir adelante, pero eso sí, tiene el Géminis que controlar su autosabotaje y no ser tan exagerado en las situaciones que se presentan, es decir, no hacer tanto drama. Tus números mágicos son 03 y 11, tus signos compatibles Capricornio, Acuario y Libra, tu mejor día es el lunes.

Siempre ten comunicación con los demás, no te encierres en una burbuja de cristal, tus relaciones personales y amorosas entrarán en una nueva etapa que va a ser sin duda una que te va a dejar marcado en tu destino, es decir, encontrar la persona ideal. Deberás de participar más en cuestión de nuevos grupos que te den aprendizajes positivos como volver a estudiar o el emprender un negocio más internacional por internet que te va a dejar más logros económicos.

Semana de estar con mucha prisa para salir de tus tareas de escuela y de trabajo organiza más tu tiempo, terminas una relación de pareja y decides estar un tiempo solo, cuidado con problemas de salud no te descuides.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que significa que vas a seguir brillando en todo lo relacionado con tu trabajo, asi que no lo descuides que estas en tu tiempo de crecer más solo ten precaución con las envidias que te rodena no caigas en demasiado confianza con los demás y cuídate de problemas de fraudes, siempre revisa bien lo que vas a firmar. Tus números mágicos son 07 y 15, tu color es el blanco y naranja, tu día especial el miércoles, tus signos compatibles son Piscis, Aries y Escorpio.

Días de cambios interiores y sacar de tu vida esos periodos de turbulencias que te venían agobiando tu vida va a ser de cambios positivos en todos los sentidos incluyendo las cuestiones de pareja, familiares y sobre todo ver la mejor opción de trabajo que se te va a presentar en estos días, así que no des por cerrado nada y siempre mantengas tu espíritu abierto y elevado para cualquier cambio vital.

Cuídate de problemas de estómago y úlceras es un poco más consiente con tu alimentación, yo sé que recuerdes mucho ese amor que se fue, pero si no te valoro no era para ti.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que sin duda nos dice que es el tiempo de vivir mejor y dejar ya esos tropiezos con amigos y amores que solo te quitaba tiempo, es decir, madurar en tus relaciones personales también esta carta nos dice que el dinero llegará sin limites que tendrás la suerte de hacerte de un patrimonio para tu futuro. Tus números mágicos son 02 y 17, tus signos compatibles son Acuario, Aries y Sagitario. Tu mejor día es el jueves, tu recompensa llegará en estos días.

En esta semana junto a tu cumpleaños da el inicio de una nueva era para tu signo, es decir, tu energía se está adentrando en un ciclo que te puede ayudar crecer en todos los sentidos y más en cuestión laboral. Tu creatividad, tu valor como persona y sobre todo esa personalidad magnética que posee el signo de Leo van estar en una etapa espectacular.

También vas a estar conectado con viajes largos al extranjero y el conocer personas importantes que te harán crecer en tu vida. Si estás cambiando de casa trata de primero buscar lo mejor para tu actitud de aventurero y así encontrar el mejor hogar. Cuidado con los gastos imprevistos.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo que te dice que eres el mejor para hacer cierres de negocio y trabajar en situaciones de administración, que no desaproveches las oportunidades que se te van a presentar para triunfar sin límites, esta carta también te invita a salir de viaje y conocer otros lugares para que tus pensamientos sean más fuertes.

Tus números mágicos son 09 y 21, tu signos compatibles es Piscis, Aries y Escorpio, no tengas a volar sin duda va ser unos buenos días para el signo de Virgo que se le invita a no tener esos limitantes en tu vida para que puedas crecer en todos los sentidos, pero eso sí, deberás ser más prudente con tus decretos para que no pidas situaciones negativas en tu vida y enfocarte en todo lo positivo para estar mejor.

Van a ser muchas las influencias de los astros pero una de las más importantes y que debes tener en el mente es tu confianza en ti mismo y elevar la fe a lo que deseas tener. Semana de estar con mucho trabajo y en la contratación de nuevo personal, ten en cuenta que eres un ser perfecto así que no dudes en enfocarte a tener más éxitos.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que nos dice que es el momento de arreglar asuntos legales y familiares que estas pasando que esta carta te va ayudar a solucionar tus problemas asi que no lo dudes que son tiempos de crecimiento en todo lo que vayas a realizar y si estás pensando en cambiarte de trabajo haz lo que se te va dar sin dificultad.

Cuida tu salud que es lo más importante que tenemos, tu números mágicos son 10 y 19, tu día de la semana martes, tus signos compatibles son Sagitario, Acuario y Géminis, tu color es el verde y amarrillo. Según los astros que están de tu lado me dice que es algo histórico que la conjunción de todos las energías positivas estará en alineación en Libra eso indica que esta semana va a ser muy decisiva para reestructurar tu vida en todos los sentidos que son tiempos de crecer en lo económico y asumir responsabilidades amorosas.

Cuidado con lo que comes que debes de seguir con la dieta, te llega la repuesta de trabajo en un negocio nuevo que te va a dejar más ganancias, sales de viaje por trabajo.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador que sin duda es el momento máximo de tu signo, es decir, que llegarán propuestas nuevas de trabajo, pero trata de no comentar nada a nadie para que no tengas problemas de chismes. Esta carta nos indica la llegada de un dinero extra que eso te hará estar mejor económicamente, grandes sorpresas en estos días, tu número mágico son 14 y 25, tu mejor día es el lunes, tus signos compatibles Piscis, Tauro y Cáncer.

Van a ser unos días muy apropiados para trazar una nueva ruta hacia el éxito y más en las relaciones de trabajo y de estudios; es un tiempo de renovación para el escorpión. Tendrás las oportunidades de fortalecer vínculos amorosos y renovar tus emociones de felicidad. Semana de tener cuidado con lo que comentas de los demás, dile no a los chismes.

Debes de concentrarte más en tus estudios universitarios, te busca un amor nuevo que te hará muy feliz, te invitan a salir de viaje solo ten cuidado con las personas con las que vas, te llega tu revisión de gastos médicos y seguro de estudios trata de renovarlo para que tengas asegurado tu futuro.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos que nos dice que viene una propuesta de amor verdadero o de casamiento que analices bien la opción que no todo lo que brilla es oro. Esta carta del As de Bastos te llega en el momento indicado para buscar el poder y sabiduría, es decir, buscar volver a tomar un curso de estudios y emprender otros ámbitos de trabajo con mayor jerarquía que se te dará sin problema.

Tus números mágicos son 16 y 23, tu color es el azul fuerte y blanco, tus signos compatibles son Aries, Leo y Virgo, tu mejor día el miércoles. Esta semana va a ser de nuevos aires profesionales, es decir, va a ser para efectuar cambios positivos de trabajo que te llegarán varios ofrecimientos. Van a ser unos días de la renovación de espíritu aventurero trata siempre de estar con la mira hacia adelante y buscar tu progreso en tu país o en otro para que no te estanques tú mismo.

Cuídate de las envidias que tu signo es uno de los más deseados, semana de estar buena suerte en juegos de azar y lotería, te llega la propuesta de un amor verdadero a tu vida, ten cuidado con los prestamos trata de pagar todo en su tiempo para que no te cargues deudas que no son tuyas, te regalan una mascota.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que sin duda nos dice que es tu momento de brillar y sentirte pleno en todas tus acciones, pero eso sí, trata de no engañarte tu mismo con situaciones que no son buenas en tu vida tratando de exculpar así que enfrenta todo y salte a buscar tu éxito que ya te está esperando.

Tendrás una traición amorosa en estos días, cuídate de problemas de piel y estómago, tu mejor día el martes, tus números mágicos son 18 y 30, tus signos compatibles son Aries, Cáncer y Leo y tu color es el azul y amarrillo. Días de realizaciones, es decir, que dentro del profundo ciclo de transformación que está viviendo el signo de Capricornio este va a ser su tiempo de madurar y crecimiento económico, que no tengas ninguna duda que en esta semana va a estar llena de éxito y de experiencias nuevas en lo personal, pero eso sí, debes de controlar tu temperamento y no explotar por situaciones que no puedes controlar así a tener paciencia.

El sexto sentido lo vas a tener muy elevado así que te va a poder ayudar a saber en quien puedes confiar y quien no. Son tiempos de estar en casa y no salir tanto para que así puedas terminar todo lo que tiene pendiente. Te llega un dinero extra para comprar una motocicleta o coche.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la Rueda de la Fortuna que nos indica que es el momento de estar arriba y ya no voltear para atrás que tu signo está en pleno crecimiento profesional solo trata de enfocarte en lo que deseas para tu futuro. Te llega una recompensa económica que tanto estabas esperando que eso te ayudara a estar mejor en tu vida, cuidado con problemas familiares trata de no discutir de más, tus números mágicos son 13 y 27, tu color es el blanco y rojo, tu mejor día es el lunes tus signos compatibles son Tauro, Géminis y Libra.

Sin duda esta semana para el signo de Acuario va a ser muy importante porque va a enfrentar sus más duros retos de vida y así sabrá de que esta hecho en su interior, por eso se les recomienda mucha Fe y estar en constate movimiento para las energías no se estanquen y puedas salir adelante de todo conflicto.

En esta semana se te va a dar el tener una relación de pareja más estable y tener ya el pensamiento de un nuevo hogar, también se te recomienda que te hagas un autoexploración de tu carácter para así puedas cambiar lo que no es lo mejor para ti. Te llega la propuesta de un negocio nuevo que te va dejar más ingresos, te cobran un dinero que te prestaron trata de siempre liquidar tus cuentas, sabrás de un enfermedad familiar, te regalan una mascota.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de los Amantes que significa que por fin tendrás ese amor verdadero que tanto estas esperando y los Piscis que están en pareja les llegará una propuesta de casamiento. Esta carta también es de la relaciones públicas que te hará conocer personas importantes que te ayudarán a tener un mejor nivel de trabajo.

Cuídate de problemas de riñón y hígado trata de ir con tu médico, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 26 y 28, tu color es el verde y amarrillo, tus signos compatibles son Piscis, Cáncer y Virgo, es decir, que el signo de Piscis en estos días tendrá la oportunidad de descubrir su potencial en cuestión de trabajo y líder político.

En sí, van a ser unos días muy buenos para que se puede reinventar en todos los sentidos, va a ser una semana de viajes de trabajo y placer es, decir, que tus energías van a estar en constante movimiento. Van a ser unos días de estar haciendo cambios radicales en tu ambiente laboral. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado, sabrás que un amor del pasado te va a buscar para volver estar en pareja, pero trata de ser ese pasado y avanzar en tu vida personal. Guarda más tu dinero y no le digas a los demás cuanto ganas sé discreto. Cambio de estilo en estos días.

