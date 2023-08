AMLO revela carta dirigida al abogado César de Castro, defensor de García Luna, a quien lo acusa de difamación

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el contenido de la carta que le envió al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, a quien el presidente mexicano lo acusa de difamación.

“Por este medio le expreso que he tomado la decisión de no presentar denuncia alguna en su contra por haberme difamado en el juicio de su cliente, Genaro García Luna, en la Corte del Distrito del estado de Nueva York”, dice la carta fechada en la Ciudad de México el 27 de julio de 2023.

En el texto exhibido y leído durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo mexicano aseguró que ante la difamación tenía muchas ganas de denunciar al abogado César de Castro.

“No omito confesarle que tenía muchas ganas de denunciarlo. No solo por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del presidente de México”, leyó el presidente.

El mandatario mexicano recordó que el abogado César de Castro lo difamó durante el juicio que se le realizaba en Nueva York al llamado “superpolicía”, quien fue funcionario durante el sexenio de Felipe Calderón.

En el contrainterrogatorio que se le realizaba a Jesús Reynaldo Zambada sobre el caso García Luna, el abogado César de Castro retomó una declaración del también llamado “Rey” Zambada de julio 2013, donde presuntamente se habían entregado dinero para financiar una campaña de López Obrador (cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México) en contra el entonces presidente Vicente Fox.

Ante estas supuestas declaraciones y contrainterrogatorio, el mandatario mexicano lo tomó como una difamación por parte del abogado César de Castro..

“De manera malintencionada, cuando está interrogando a uno de los testigos, en el juicio de García Luna, le dice (César de Castro) que si él (Zambada) había sostenido en otro tiempo, durante su proceso de que había entregado dinero él a el gobierno de la ciudad que yo encabezaba para la campaña en donde competí o participé contra Fox, que la verdad nunca fuimos candidatos o sea opositores o rivales o adversarios como se diga, pero él le preguntó eso a este señor Zambada, y el señor Zambada dijo que no, y él volvió a quererlo involucrar y desde luego afectarme a mí con esa intención política de involucrarme, entonces Zambada actuando con más rectitud que él, que ese abogado, le dijo, “ya le comenté que no” y que es no porque no es cierto”, comentó López Obrador.

La carta de Andrés Manuel López Obrador al abogado César de Castro fue enviada a través del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.

