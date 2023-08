Las mejores licuadoras por $100 o menos

Cuisinart, Ninja, Oster y otras marcas seleccionadas fabrican licuadoras relativamente económicas que ofrecen un sólido rendimiento

No tienes que gastar mucho dinero para conseguir una licuadora confiable y de alto rendimiento.

By Keith Flamer

Updated by Daniel Bortz and Daphne Yao

Las tres licuadoras de tamaño completo de mayor rendimiento en las pruebas de laboratorio de Consumer Reports, todas de Vitamix, se venden entre $480 y casi $580, lo que convierte al pequeño electrodoméstico en un artículo caro. Afortunadamente, encontramos algunas que brindan un gran rendimiento a precios más razonables. “Puedes comprar una licuadora consistente por $100 o menos que debería durar años si eliges una marca confiable”, dice Larry Ciufo, quien supervisa nuestras pruebas de licuadoras.

¿Lo malo? Estos modelos económicos generalmente no tienen unos motores potentes y la versatilidad de las licuadoras de alta gama, por lo que no serán ideales para hacer mantequillas de diferentes frutos secos o pulverizar semillas mientras se preparan batidos.

A continuación, se muestran ocho licuadoras de tamaño completo, enumeradas en orden alfabético, que normalmente cuestan $100 o menos y funcionan bien en las pruebas de laboratorio de CR. La mayoría de las que elegimos son de marcas que obtienen un puntaje alto en confiabilidad prevista, pero algunas no tienen suficientes datos de encuestas para que podamos medir su confiabilidad o solo reciben calificaciones de confiabilidad media. Por lo que, si te planteas comprar una licuadora que tenga menos probabilidades de averiarse dentro de los primeros cinco años de propiedad, podría valer la pena seleccionar una que los miembros encuestados por CR consideran confiable.

Los miembros con acceso total de CR pueden consultar nuestras calificaciones completas de licuadoras para ver los resultados completos y más opciones, incluidas licuadoras personales y licuadoras de inmersión. También tenemos un resumen de las mejores licuadoras de tamaño completo para cada presupuesto. Además, consulta nuestra guía de compra de licuadoras para obtener más información mientras compras.

Amazon Basics 1200-Watt Multi-Speed MJ-BL1201W

Opinión de CR: Ideal para hacer puré, la MJ-BL1201W de velocidad múltiple de 1,200 vatios de Amazon Basics también sirve para preparar muy buenos batidos, obteniendo una calificación sólida en nuestra prueba de bebidas heladas. Este modelo de 6 tazas tiene una función de pulso, pero no mucho más en cuanto a campanas y silbatos. CR aún no tiene suficientes datos de encuestas para calificar las licuadoras de tamaño completo de Amazon Basics en cuanto a confiabilidad y satisfacción del propietario.

Cuisinart Velocity CBT-600GRY

Opinión de CR: La Cuisinart Velocity CBT-600GRY de 600 vatios y 6 tazas es una gran compra, especialmente si principalmente quieres hacer puré de frutas y verduras para bebés: obtiene una puntuación cercana al nivel más alto en esa prueba. No funciona tan bien en nuestra prueba de batidos, pero este modelo debería ser más que suficiente para la mayoría de las tareas. Las licuadoras de tamaño completo Cuisinart obtienen calificaciones más o menos parecidas en cuanto a confiabilidad y satisfacción del propietario, según la última encuesta de miembros de CR.

GoWise USA GW22502 1450W High-Speed

Opinión de CR: La GoWise USA GW22502 1450W de 8 tazas realiza bebidas heladas y purés muy consistentes según nuestras pruebas. Esta licuadora de tamaño completo de 1,450 vatios tiene una función de pulso y viene con un tamper (interruptor de seguridad). CR aún no tiene suficientes datos de encuestas para calificar las licuadoras de tamaño completo de GoWise USA en cuanto a confiabilidad y satisfacción del propietario.

Ninja Master Prep Professional QB1004

Opinión de CR: La Ninja Master Prep Professional QB1004 cuenta con un exclusivo motor en la parte superior para producir hielo con textura de cono de nieve para batidos. Si bien Ninja no afirma que este modelo haga sopas y jugos calientes, sí brilla en todas las tareas principales de una batidora. La cuchilla extraíble facilita la limpieza. Cambia la jarra de licuado de 6 tazas por su picador de alimentos de 16 onzas y la versátil Ninja hace un trabajo impresionante cortando cebollas y nueces, y rallando queso. Pero con solo 450 vatios, es la licuadora de menor potencia de este grupo.

Ninja Performance BL-710WM

Opinión de CR: La Ninja BL-710WM de 1,000 vatios es una trituradora de hielo excelente, pero es menos apropiada para mezclar batidos, por lo que es posible que quieras plantearte la Ninja Master Prep Professional QB1004 si realmente eres un entusiasta de los batidos. Esta Ninja es mejor para hacer puré de ingredientes crudos como zanahorias y calabazas en sopas abundantes, según nuestras pruebas. Es bastante liviana, pesa 8 libras, tiene tres velocidades y tiene una capacidad de 9 tazas. La hoja extraíble permite una limpieza rápida y fácil. Este modelo obtiene una calificación estelar por su durabilidad. Además, la marca recibe una puntuación muy buena por la confiabilidad prevista en la encuesta de miembros de CR, por lo que debería funcionar fácilmente con daiquiris y margaritas durante las fiestas de verano en el patio y resistir durante muchos años.

Oster 2143023 800-Watt Power Blender Touchscreen Controls

Opinión de CR: Fiel a su nombre, la licuadora eléctrica de 800 vatios Oster 2143023 de 6 tazas es potente cuando se trata de preparar batidos, obteniendo una calificación de primer nivel en la prueba de bebidas heladas de CR. También realiza un muy buen trabajo al hacer puré de ingredientes crudos. Este modelo cuenta con cinco velocidades, controles de pantalla táctil y una función de pulso para que puedas batir fácilmente claras de huevo, mayonesa cremosa o mezcla para panqueques. Como marca, las licuadoras de tamaño completo de Oster obtienen una sólida calificación de confiabilidad y una calificación de satisfacción del propietario de nivel medio en la encuesta de miembros de CR.

Oster 800 Series BLSTKH-GMO-000

Opinión de CR: El Oster 800 Series BLSTKH-GMO-000 de 500 vatios obtiene una calificación respetable en nuestra prueba de puré, y sirve batidos y sopas bastante suaves con pequeñas porciones en la mezcla. Muchas de las licuadoras en nuestras calificaciones tienen un recipiente de plástico, pero este modelo tiene una jarra de vidrio de 6 tazas. Eso significa que es más pesado y propenso a romperse que el plástico, pero no absorbe olores ni manchas como lo hace el plástico. Las licuadoras Oster de tamaño completo obtuvieron una calificación superior a la media en confiabilidad (mejor que la mayoría) en la encuesta de miembros de CR.

Oster Classic Series with Food Processor BPMT02-SSF-000

Opinión de CR: Oster fabrica pequeños electrodomésticos económicos pero confiables que a menudo funcionan bien, y la serie Oster Classic de 600 vatios con procesador de alimentos BPMT02-SSF-000 es otro ejemplo. Aunque no es una licuadora eléctrica, demuestra ser particularmente buena en nuestra prueba de bebidas heladas, obteniendo una calificación excelente. Por lo tanto, hará piñas coladas más suaves que las sopas de calabaza y eso se refleja en su calificación de puré. También viene con un accesorio de procesamiento de alimentos, por lo que básicamente obtienes dos electrodomésticos por el precio de uno.

