Clavadista mexicano revela que las actrices Martha Higareda y Karla Souza pagaron gastos de él y su compañero en la Copa del Mundo

Detrás del éxito y las medallas se esconde algo mucho más grande, la verdad. No te pierdas La Caída, 11 de noviembre. Solo en @PrimeVideoMX. #LaCaída



Behind the medals and success, something bigger is hiding, the truth. Watch La Caída November 11th, Only on Prime Video #LaCaída pic.twitter.com/J6mBwS9j24