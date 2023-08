Rapero Tory Lanez es sentenciado a 10 años en prisión por herir a Megan Thee Stallion en 2020

El rapero Tory Lanez fue sentenciado este martes por un juez a 10 años de prisión por disparar y lesionar a la estrella del hip-hop Megan Thee Stallion en un incidente que ocurrió en 2020.

David Herriford, juez de la Corte Superior de Los Ángeles, dictó la sentencia a Lanez, de 31 años, condenado en diciembre por tres delitos graves: agresión con un arma de fuego semiautomática; tener un arma de fuego cargada, no registrada en un vehículo y disparar un arma de fuego con negligencia grave.

El juez dijo que era “difícil reconciliar” a la persona amable, caritativa y buen padre, como Lanez fue descrito por muchas personas durante la audiencia de sentencia, con la persona que efectuó el disparo contra Megan.

“A veces la gente buena hace cosas malas. Las acciones tienen consecuencias, y no hay ganadores en este caso”, expresó Herriford.

Tory Lanez permanece bajo custodia desde diciembre de 2022. Foto: Roy Rochlin / Getty Images

Megan declaró en su testimonio que Lanez disparó el arma en la parte posterior de sus pies y le gritó que bailara mientras se alejaba de una camioneta en la que viajaban en julio de 2020, cuando salían de una fiesta en el domicilio de Kylie Jenner, en Hollywood Hills.

La estrella del hip-hop tuvo que ser sometida a una cirugía para que los médicos le retiraran fragmentos de bala.

“Desde que el acusado me disparó brutalmente, no he experimentado un solo día de paz. Lento, pero segura, me estoy curando y regresando, pero nunca seré la misma”, dijo Megan en un comunicado leído por un fiscal este lunes.

Previo a que el juez diera a conocer la sentencia, Lanez pidió clemencia a Herriford. Solicitó libertad condicional o una sentencia mínima de prisión.

Lanez mencionó que, si pudiera revertir los eventos que ocurrieron en aquella ocasión y cambiarlos, sin duda que los cambiaría.

“La víctima era mi amiga, alguien que todavía me importa hasta el día de hoy”, dijo el rapero, quien aceptó toda la responsabilidad de sus actos cometidos en aquella ocasión.

Megan Thee Stallion resultó lesionada por los disparos que hizo Tory Lanez en 2020. Foto: Emma McIntyre / Getty Images

Al momento de escuchar la sentencia, Lanez se mostró atónito, pero no tuvo una reacción audible.

“Estamos extremadamente decepcionados. He visto homicidios vehiculares y otros casos en los que hay muerte, y el acusado recibe menos de 10 años”, declaró el principal abogado de Lanez, José Báez.

El abogado de Lanez, cuyo nombre es Daystar Peterson, consideró la sentencia como un ejemplo más de alguien que es castigado por su estatus de celebridad y que es utilizado para dar un ejemplo.

Los fiscales elogiaron el desempeño de Megan, cuyo nombre legal es Megan Pete, por su valentía al testificar y soportar campañas de odio en línea que se expresaron en su contra.

La carrera de Lanez comenzó a despuntar en 2009, cuando lanzó mixtapes y tuvo un aumento en su popularidad, integrándose a sellos importantes en la música. Sus últimas producciones llegaron al top 10 en las listas de Billboard.

En el momento del tiroteo, Megan Thee Stallion, de 28 años, ya era una estrella en ascenso y desde entonces su popularidad ha aumentado. Ganó un Grammy como mejor artista nueva en 2021 y tuvo sencillos número 1 con “Savage”, con Beyoncé, y como invitada en “WAP”, de Cardi B.

Los abogados del rapero tienen contemplado apelar la condena.

