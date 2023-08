Se revela el personaje que Emma Corrin interpretaría en la película “Deadpool 3”

La película “Deadpool 3” es una de las más esperadas entre los fans del famoso personaje de Marvel, pero el rodaje tuvo que suspenderse hasta nuevo aviso debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Ahora se ha dado a conocer que Emma Corrin interpretaría en la historia a la villana Cassandra Nova.

La cuenta de Twitter “Can We Get Some Toast” (dedicada a dar primicias de datos de películas basadas en comics aún no estrenadas) dio a conocer la noticia; Cassandra Nova es la malvada hermana gemela del profesor Charles Xavier (interpretado en la saga de películas de “X-Men” por Patrick Stewart y James Mcavoy), y se distingue por sus poderes telepáticos, con los cuales ha matado a muchas personas.

Hasta el momento, los estudios Marvel no han confirmado el dato, pero desde hace meses Corrin trabaja en la película, cuyo estreno en Estados Unidos está programado para el 3 de mayo de 2024. “Deadpool 3” es dirigida por Shawn Levy, y lleva en los roles protagónicos a Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Morena Baccarin y Matthew Macfadyen.

