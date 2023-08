Agenda de Eventos: Qué hacer en Los Angeles del 10 al 16 de agosto

Salsa de Panamá

Rubén Blades y Roberto Delgado Big Band traen su Salswing Tour al Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles). El cantante panameño, que cambió la cara de la salsa para siempre con la incorporación del rock, el jazz y el son cubano, viene acompañado de una veintena de músicos de su país, con los que ha colaborado desde hace 13 años. Viernes 8 pm. Boletos desde $15. Informes hollywoodbowl.com. Foto: Archivo

Música en el Levitt

DJ Eduardo Sol, los Jornaleros del Norte, Flor Amargo y la Pacífico Dance Company integran el elenco de este fin de semana del Levitt Pavilion del parque MacArthur (2230 W. 6th St., Los Angeles). La serie de conciertos, que este año cumple 16 años, celebra la diversidad y es apta para todas las edades. Sábado 7 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes levittlosangeles.org.

Foto: Archivo

Festival familiar

El Natsumatsuri Family Festival, que se efectúa cada año en el Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles), viene con presentaciones culturales, creación de manualidades, shows musicales, un desfile y otras actividades para toda la familia. Sábado 11 am a 5 pm. Gratis; se recomienda hacer reservación. Informes niseiweek.org.

Exhibición de Taylor Swift

Para celebrar el récord de la cantante Taylor Swift de haber vendido seis conciertos en el estadio SoFi, el museo Grammy (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) abrirá la exhibición informal I Can See You (Taylor’s Version) (At GRAMMY Museum) por tiempo limitado. Incluye un paseo interactivo por el video de “I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault)”, once trajes y dos instrumentos del video. Los trajes fueron usados por Swift en la era de Speak Now. Hasta el 18 de septiembre. Boletos desde $12; gratis menores de 4 años. Informes grammy.org.

Música infantil

Sonia de los Santos es una intérprete mexicana que canta temas para niños en inglés y en español y se inspira en los ritmos latinoamericanos, como el son jarocho, la cumbia y la salsa. También utiliza las tradiciones folklóricas de Estados Unidos. Será parte de la serie Garden Concerts for Kids del museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). Sábado y domingo 4 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía

Niños gratis en el Sesame Place

El parque acuático Sesame Place San Diego (2052 Entertainment Cir., Chula Vista) comenzó con la promoción de permitir la entrada gratuita a los niños de 3 a 9 años con el pago de un boleto de adulto. Los niños menores de 3 años entran gratis todo el año. El parque cuenta con 111 elementos para jugar, incluido tres cubetas gigantes que arrojan más de 1,300 galones de agua combinadas. La oferta termina el 29 de octubre. Boletos $85. Informes sesameplace.com.

Foto: Cortesía

Exhibición de Corvettes

La exhibición Corvettes in Competition: Racing America’s Sports Car, que incluye algunos de los Corvettes de carreras más icónicos de la historia, abrió sus puertas en el Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) e incluye ejemplares como el Chevrolet Corvette Callaway LM de 1995; el Chevrolet Corvette C5.R de 2001, y el Chevrolet Corvette C7R de 2014. Hasta el 25 de agosto. Boletos desde $11. Informes petersen.org.

Show de corridos urbanos

En el mundo del corrido urbano, Antonio Herrera Pérez, cuyo nombre artístico es Junior H, es un cantautor que se ha distinguido por su meteórica carrera, la misma que a menos de diez años de haber comenzado lo llevó a la arena Crypto.com ( 1111 S. Figueroa St., Los Angeles), uno de los escenarios más soñados de Los Angeles. Viernes 8 pm. Boletos desde $79. Informes cryptoarena.com.

Foto: Archivo

Rap mexicano

Ángel Jair Quezada Jasso es Santa Fe Klan, uno de los raperos mexicanos que ha sonado con fuerza en los últimos años. Visitará la ciudad para ofrecer un show en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), donde presentará su gira Todo y nada. Viernes 8 pm. Boletos desde $29. Informes peacocktheater.com.

Foto: Archivo

Peter Pan remozado

La comedia Peter Pan Goes Wrong se estrenará en la costa oeste en el Ahmanson Theatre (135 N. Grand Ave., Los Angeles). La Cornley Drama Society batallará con problemas técnicos, contratiempos repentinos y disputas entre los actores cuando tratan de presentar la adorada historia de J.M. Barrie. ¿Y lograrán llegar a Neverland? Del viernes al 10 de septiembre. Boletos desde $40. Informes centertheatregroup.org.