Telescopio espacial James Webb de la NASA detecta un signo de interrogación en el espacio

No han podido ser más rotundos: “No se trata de un engaño”, dijo la Agencia Espacial Europea (ESA) a DW cuando preguntamos. Pero ¿puede culparnos por comprobarlo?

Este “signo de interrogación” que ha sido avistado por el telescopio espacial James Webb (JWST) a 1.470 años luz de nuestro planeta tiene que ser el hallazgo casual más meme desde que la nave espacial se lanzó el 25 de diciembre de 2021.

Estaba oculto en una imagen de alta resolución de “un par de estrellas en formación activa estrechamente unidas, conocidas como Herbig-Haro 46/47 […]”, explicó la Agencia Espacial Europea. “Búsquelas en el centro de los picos rojos de difracción. Las estrellas están enterradas profundamente, apareciendo como una mancha blanca anaranjada”.

Pero muy por debajo de esos picos rojos de difracción, y un poco a la derecha, se puede ver claramente lo que sin duda es un signo de interrogación.

Lo que hace tan extraño este hallazgo es que no se trata de interpretar formas e imaginar cosas, como cuando uno se imagina caras o animales en las nubes. No hay lugar a dudas: se trata de un signo de interrogación.

“No soy astrónomo, pero [dada] la posibilidad de que una forma de vida extraterrestre inteligente y muy avanzada manipule las galaxias para crear… personajes, o que dos o tres galaxias simplemente colisionen y se parezcan a un ‘?’, yo diría que esto último es mucho más probable”, afirma Malcolm Macdonald, profesor de ingeniería de naves espaciales de la Universidad de Strathclyde (Reino Unido) y experto espacial de este autor.

El misterio se ve en cierto modo magnificado por el hecho de que este hallazgo ha sido una observación que ha crecido y se ha difundido en las redes sociales y otros medios.

Ni la Agencia Espacial Estadounidense NASA, ni la ESA, ni la Agencia Espacial Canadiense parecieron darle mayor importancia a la aparición de un signo de interrogación en el espacio. Su principal objetivo al captar esta imagen en particular era observar la formación de estrellas.

