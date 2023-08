Ricardo La Volpe hace estallar la polémica y niega formar parte del Consejo de Expertos de la FMF

A tan solo días de que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) hiciera oficial la contratación definitiva de Jaime Lozano como seleccionador y la creación de un Consejo de Expertos, Ricardo La Volpe ha hecho quedar al máximo estamento del balompié azteca como mentirosos al desligarse de este proyecto.

En una entrevista con W Deportes, el veterano estratega descartó formar parte de este panel, instaurado para con el objetivo de hacer crecer más el fútbol nacional. La Volpe también criticó la eficacia que esta idea pueda llegar a tener.

“Mi opinión es que el técnico tiene una filosofía, una forma que ya conocen varios jugadores que tuvo en la Copa de Oro, más los que se vayan incrustando, que demuestren en sus equipos, categoría, pero a mí me gustaría ver algo en un solo técnico y varias opiniones lo único que pueden hacer es confundir”, dijo.

“No entiendo el porqué de un Consejo, qué es un Consejo, o para qué existe ese Consejo, la verdad no está claro para mí”, añadió, a la par de reconocer que sí sostuvo una conversación con el comisionado de la FMF, Juan Carlos Rodríguez, pero sin aceptar propuesta alguna.

Ciudad de México, 12 de junio de 2023. Juan Carlos Rodríguez Bas, durante su presentación como Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, celebrada en el Hotel Intercontinental. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo.

“Una cosa es una simple conversación cuando estaba trabajando en una emisora. Me senté, hablamos, pero quisiera saber el fondo de todo esto”, instó. El exentrenador del Tri insistió en que la medida puede llegar a restar en vez de sumar.

“Esto hay que sentarse porque a mí no me gusta vender humo. La gente después va a querer resultados. Que es esto, por ejemplo, de que venga Puyol, que me expliquen para qué. Rafa Márquez, bueno, es mexicano, conoce esto perfectamente, sabe cómo piensa el mexicano, es una figura internacional, pero a mí me tienen que explicar qué es todo esto y me gustaría escuchar al técnico de la Selección en qué aporta todo esto”, precisó.

“Lo aclaro. Primero, cuando yo entré, no estaba el técnico. Ahora, si ya está el técnico, me gustaría que el consejo, con el técnico, entendieran que cada técnico tiene una idea de juego, una idea, una filosofía de lo que va a hacer, un sistema. Yo creo que varias opiniones pueden confundir al técnico, es decir, hay uno solo, siempre fue uno solo, apoyado por el técnico que intercambien opiniones”, complementó.

No obstante, no todo son críticas desde la vereda del DT, pues aunque aclaró no tener ningún tipo de influencia en cuanto a la decisión que se tomó con Lozano, sí expresó estar de acuerdo con la continuidad del joven estratega. “Logró un objetivo cuando las cosas no estaban bien, que es la Copa de Oro. Sabe lo que es vestir esa camiseta, es un técnico joven, es mexicano, conoce a todos los jugadores que pueden venir”.

Finalmente, La Volpe descartó su presencia y participación en este nuevo cargo que la FMF había anunciado el mismo día de la ratificación del ‘Jimmy’. “No me gustaría cambiar opiniones con otros técnicos, confundiendo al técnico de una selección. Yo no voy a participar en algo que no está claro”.

Sigue leyendo:

· Consejo de Expertos de la FMF al descubierto: ¿Quiénes lo integran?

· Sigue su camino el “Lamborjimmy”: Jaime Lozano es ratificado oficialmente como entrenador de la Selección de México

· Hugo Sánchez ya había propuesto un consejo de expertos para la selección de México

**