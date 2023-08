Julio César Chávez confesó que no quiere ver una revancha entre Óscar Valdez y Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete

“Si la gente quiere, adelante”, fue la frase con la que Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete dejó abierta la puerta a una revancha ante Óscar Valdez. Una posibilidad a la que se opone la leyenda del boxeo Julio César Chávez.

Chávez fue comentarista de TV Azteca durante la guerra entre el ‘Vaquero’ y Valdez, que se saldó con una victoria para el campeón superpluma por decisión unánime en 12 asaltos. Al término del pleito, el expúgil cuestionó la opinión de su compañero de transmisión, Rodolfo Vargas. “Esto indudablemente nos va a llevar a la revancha, gran campeón mexicano”, dijo para inmediatamente reafirmar su comentario ante la pregunta de Chávez. “¿Crees?”.

“Yo pienso que sí. ¿A ti no te gustaría ver la dos?”, interrogó el analista. Fue ahí cuando Julio César, sin explayarse, aseguró que una revancha no se torna lo suficientemente atractiva para él. “No, la verdad, bueno…. Vamos a ver (risas). No, no me gustaría, la verdad”.

Durante todo el combate, Chávez se dedicó a alabar el esfuerzo de Valdez, pero no tuvo reparos en criticar la estrategia boxística del mexicano por considerar que buscó el triunfo con un solo golpe.

“Quedó muy golpeado, mis respetos para Óscar Valdez, es un gran guerrero, dejó todo arriba del ring, pero no le alcanzó con su boxeo (…) estuvo siempre a un golpe, un golpe, y así no se pueden ganar las peleas”, dijo durante la transmisión.

Aunque ‘Vaquero’ sí se mostró abierto a una revancha, Valdez únicamente se disculpó ante los fans por su rendimiento y prometió volver siendo mucho mejor. “Yo creo que les fallé y le agradezco a todos los que vinieron, espero les haya gustado la pelea y espero en un futuro regresar y regresar fuerte”, dijo antes de que se le viera llorar de tristeza.

Navarrete logró retener en la noche del sábado su título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo tras quedarse con la decisión unánime en doce asaltos. 116-112, 118-110, 119-109, fue el conteo de los jueces en las tarjetas.

El púgil de 28 años retiene su faja de campeón y se estaciona en 38 triunfos, 31 de ellos por la vía rápida y tan solo una derrota. Por su parte, Valdez acumula dos derrotas en sus últimos tres combates y estableció su récord en 31 victorias con 23 KO.

Sigue leyendo:

· Óscar Valdez lamenta su derrota frente al Vaquero Navarrete: “Me siento terrible”

· Óscar Valdez rompió en llanto junto a Eddy Reynoso tras perder frente al Vaquero Navarrete

· Canelo Álvarez muestra su apoyo a Óscar Valdez tras la derrota ante el Vaquero Navarrete

**