Científicos podrían estar a punto de descubrir la quinta fuerza de la naturaleza

La intrigante danza de un diminuto componente subatómico conocido como muon, en un ambicioso experimento realizado en un laboratorio estadounidense, está provocando una creciente inquietud entre los científicos. Sus movimientos peculiares en este estudio están generando cada vez más sospechas de que nuestra comprensión de la física podría estar incompleta, tal vez debido a la presencia de partículas o fuerzas aún desconocidas. Este fenómeno plantea la posibilidad de que el modelo estándar de la física de partículas, que ha sido la columna vertebral de nuestra comprensión, comience a manifestar signos de fragilidad.

We're excited to announce that Fermilab's Muon g-2 experiment has achieved the world's most precise measurement of the anomalous magnetic moment of the muon!

? Read more: https://t.co/hoH7oIuuws#muon #gminus2 #physics #fermilab @ENERGY @doescience pic.twitter.com/RpYo3E4AEL

— Fermilab (@Fermilab) August 10, 2023