Vaquero Navarrete dice que estaría dispuesto a pelear con Shakur Stevenson: “No me rajo”

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete expresó que estaría dispuesto a enfrentar a Shakur Stevenson luego de vencer de manera dominante a Óscar Valdez para retener su título de peso ligero junior de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el pasado fin de semana en el Desert Diamond Arena en Arizona.

En declaraciones a la prensa después del combate, al Vaquero Navarrete se le preguntó si le gustaría una pelea con Stevenson en 135 libras, quien venció a Valdez también sin lastimarlo tanto con los golpes como él, e indicó que tendría que conversarlo con su equipo y hacer algunos ajustes en su técnica para enfrentarlo.

“Es evidente que Valdez terminó muy lastimado, con Shakur no terminó así. Evidentemente, es por algo, por los golpes supongo. No hace falta ser inteligente para darse cuenta de eso. Lo de Shakur realmente no lo he pensado, pero (si tuviera que tomar esa pelea) sería como ajustar un poco mi técnica, el boxeo para pelearle a él“, dijo.

Shakur Stevenson venció a Óscar Valdez por decisión unánime de los jueces en abril de 2022. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

“Pues no, no es como que me dé miedo, no me rajo. Sería como cuestión de hablarlo y pensar un poco con la empresa, con mi equipo y pues saber si también Shakur pretende algo así”, agregó.

Cabe destacar que como el Vaquero Navarrete y Shakur Stevenson le ganaron a Óscar Valdez, las comparaciones entre ambas peleas y las especulaciones sobre un posible duelo entre ambos no se hicieron esperar. El estadounidense venció al mexicano en una pelea de unificación y le arrebató el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en abril de 2022 cuando pertenecían a la categoría superpluma.

Pese a que ambos dominaron ampliamente a Valdez y lo lastimaron, el Vaquero Navarrete le cerró el ojo izquierdo y al parecer le fracturó en el hueso orbital derecho, por lo que el poder de sus golpes podría ser mayor que el de Stevenson, pero para el campeón mexicano representaría una amenaza estilística más grande.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete mantuvo su cinturón de peso ligero junior de la OMB tras vencer a Óscar Valdez. El mexicano tiene marca de 39 triunfos, 31 nocauts y solo ha sido derrotado una vez en su carrera como profesional.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 25 años, viene de vencer a Shuichiro Yoshino por nocaut técnico el pasado mes de abril y quería enfrentar al campeón indiscutido Devin Haney, pero no se concretaron las negociaciones. Ahora busca una pelea con Vasyl Lomachenko. El estadounidense es uno de los boxeadores más populares del momento y posee récord de 20 triunfos (10 por la vía rápida) y ningún revés.

Sigue leyendo:

· Óscar Valdez lamenta su derrota frente al Vaquero Navarrete: “Me siento terrible”

· Canelo Álvarez muestra su apoyo a Óscar Valdez tras la derrota ante el Vaquero Navarrete

· Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete vence a Óscar Valdez por decisión unánime y retiene su título mundial de la OMB