David Benavídez dice que estuvo cerca de concretar pelea con Jaime Munguía: “Se arrepintieron en el último minuto”

David Benavídez, campeón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, reveló que la pelea con Jaime Munguía estuvo cerca de cerrarse, pero que se arrepintieron en el último minuto. Por ello, su equipo tuvo que optar por enfrentar a Demetrius Andrade.

En una entrevista para YSM Sports Media, Benavídez aseguró que el equipo de Munguía no estaba listo para tomar la pelea en estos momentos, pero que no descarta que el enfrentamiento pueda suceder en un futuro cercano.

“Estábamos tratando de cerrar una pelea con (Jaime) Munguía. Y la razón por la que salió la pelea con Boo Boo (Andrade), es porque cuando estábamos listos para cerrar la pelea con Munguía, él y su equipo se arrepintieron en el último minuto. Desafortunadamente, no vamos a tener esa pelea, pero estamos ya casi cerrados para esa pelea (con Demetrius Andrade). Espero que peleemos con él en noviembre”, dijo.

Jaime Munguía debutó en supermediano derrotando a Derevyanchenko por decisión unánime. Foto cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Con Munguía íbamos a pelear en Showtime. Estuvo muy cerca de cerrarse, y creo que aún puede darse, simplemente ellos no están listos para tomarla en este momento, pero no la descartamos. Puede ser una opción para el futuro, pero este momento, no pudimos hacer que se diera”, añadió.

Cabe destacar que luego de que Jaime Munguía venciera a Sergiy Derevyanchenko en su debut en peso supermediano el padre de David Benavídez lo felicitó y lo retó a una pelea, pero después de que Fernando Beltrán (promotor de Zanfer Promotions) asegurara que el mexicano sería el lado A, el también entrenador del Monstruo Mexicano descartó el enfrentamiento. Pero, con las nuevas declaraciones del Bandera Roja, hasta el último momento el duelo se mantuvo en los planes de su equipo.

Ahora, Munguía se encuentra en conversaciones para medir fuerzas con el puertorriqueño Edgar Berlanga y el mexoamericano está a punto de anunciar su pelea con Andrade, ambos enfrentamientos podrían suceder a finales de año.

Edgar Berlanga probablemente será el próximo rival de Jaime Munguía a finales de año. Foto: Rich Schultz/Getty Images.

David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del CMB, venció a Caleb Plant por decisión unánime el pasado mes de marzo y ahora está cerca de enfrentar a Demetrius Andrade. El mexoamericano cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, Jaime Munguía, también de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y mantuvo su invicto como profesional ante Sergiy Derevyanchenko por decisión unánime. El mexicano cuenta con 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

