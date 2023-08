Corea del Norte asegura que el soldado de EE.UU. que cruzó a su territorio lo hizo por la “discriminación” que hay en el ejército de su país

Corea del Norte aseguró este martes que el soldado estadounidense Travis King, que está bajo custodia en el país asiático desde el mes pasado, ingresó a su territorio debido al “maltrato inhumano y discriminación racial” que vio en el ejército de Estados Unidos.

El soldado de 23 años cruzó la frontera desde Corea del Sur el pasado 18 de julio, cuando participaba en una visita guiada a la Zona Desmilitarizada que separa a ambos países.

Según medios estatales norcoreanos, King “expresó su voluntad de buscar refugio” en Pyongyang o un tercer país.

Las afirmaciones, que son los primeros comentarios públicos que hace el gobierno norcoreano sobre el caso, no pudieron verificarse de forma independiente.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que no podía verificar los comentarios de Corea del Norte sobre King.

Un portavoz del Departamento dijo que siguen “enfocados en su regreso seguro”, según informó The Washington Post.

Funcionarios de Washington han señalado previamente que el soldado cruzó a Corea del Norte “deliberadamente y sin autorización”.

Reuters Travis presuntamente cruzó voluntariamente la frontera entre las Coreas.

King tenía el rango de especialista en reconocimiento y formaba parte del ejército de EE.UU. desde enero de 2021.

Se encontraba en Corea del Sur como parte de la rotación de sus asignaciones.

Antes de cruzar la frontera, cumplió dos meses de detención en Corea del Sur por cargos de agresión. Fue liberado el 10 de julio.

Se suponía que iba a volver a EE.UU. para enfrentar procedimientos disciplinarios, pero logró salir del aeropuerto y unirse a un recorrido turístico por la Zona Desmilitarizada,

¿Qué habría dicho King?

La agencia de noticias estatal norcoreana KCNA ofreció un breve informe sobre la situación del soldado este martes.

“Durante una investigación, Travis King confesó que había decidido venir a la RPDC [República Popular de Corea del Norte] porque tenía resentimientos por el maltrato inhumano y la discriminación racial dentro del Ejército de Estados Unidos”.

“También expresó su voluntad de buscar refugio en la RPDC o en un tercer país, pues dijo que estaba desilusionado con la desigualdad de la sociedad estadounidense”.

BBC

La Zona Desmilitarizada, una de las áreas más fuertemente fortificadas del mundo, está llena de minas terrestres, rodeada de cercas eléctricas y de alambre de púas, y es monitoreada por cámaras de vigilancia.

Se supone que los guardias armados están en alerta las 24 horas del día.

Una persona que dijo que estaban en el mismo recorrido por el lado surcoreano del área que el soldado King describió cómo el grupo acababa de visitar un edificio en el sitio cuando “este hombre grita un fuerte ‘ja, ja, ja’ y simplemente corre entre unos edificios”.

“Al principio pensé que era una mala broma, pero cuando no volvió, me di cuenta de que no era una broma, y luego todos reaccionaron y todo fue una locura”, dijo el testigo a la cadena estadounidense CBS News.

En ese momento, aseguró, no había soldados norcoreanos visibles.

“Fue de vuelta al autobús, al llegar a uno de los puntos de control, que alguien dijo que habíamos bajado 43 y estábamos volviendo 42”, agregó.

Las preocupaciones por el bienestar del soldado King aumentan mientras las negociaciones entre Pyongyang y un comando de fuerzas de paz de Naciones Unidas avanzan lentamente.

BBC

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.