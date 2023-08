¿Exterminio del PSG contra los amigos de Neymar Jr. y Messi? El rumor toma forma por una vieja fotografía de 2022

Con la salida de Neymar Jr. con destino a la exótica liga de Arabia Saudí y de Lionel Messi hace unos meses al Inter Miami de la MLS, el Paris Saint-Germain (PSG) luce desprovisto de grandes nombres más allá de Kylian Mbappé, que continuará una campaña más con los franceses tras protagonizar la ‘novela del verano’.

Por redes sociales saltó la curiosidad de una fotografía en la que se ve un grupo de jugadores celebrando el título, latinoamericanos y de habla hispana: Messi, Leandro Paredes, Ander Herrera, Keylor Navas, Sergio Ramos, Ángel Di María, Neymar Jr. y Mauro Icardi.

Ese grupo ya no existe en el club parisino, el único que sigue en la institución es el arquero costarricense Keylor Navas, sin embargo, en los próximos días ya tendría otro equipo ya que no cuenta para la parcela deportiva y no será tomado en cuenta por el entrenador Luis Enrique, que contrató a otro futbolista (Arnau Tenas) para que le haga la suplencia a Gianluigi Donnaruma, el dueño de la titularidad.

Los comentarios e insinuaciones giran en torno a Kylian Mbappé. Tras firmar su ampliación de contrato con el PSG el pasado 2022, se rumoró que entre las condiciones estaba “afrancesar” la plantilla del primer equipo y salir del brasileño Neymar.

Lo que se comenta es que Mbappé ‘exterminó’ este grupo de futbolistas que tenían una buena amistad y conexión en cada partido.

Luego de confirmada la salida de éste último, el delantero francés volvió feliz a los entrenamientos con el equipo y dando por cerrado los rumores que lo ponían en el Real Madrid esta misma temporada.

Sobre el terreno de juego tampoco había mucha conexión entre Ney y Mbappé, al igual que con el resto de jugadores que han salido del club y que aparecen en esa foto. Inclusive el ‘Fideo’ Di María, que era bastión del juego ofensivo de los franceses, salió antes de la campaña 22/23 camino a la Juventus.

Mientras tanto, el presidente Nasser Al Khelaifi y el director deportivo Luis Campos siguen trabajando en contratar futbolistas que sean compatibles con Mbappé y de acuerdo a sus exigencias para continuar con la institución.

