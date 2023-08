Más de la mitad de los estadounidenses dejaría de apoyar a Donald Trump si es acusado, revela encuesta

La popularidad y el poder de Donald Trump está en riesgo, por lo menos así lo revela una encuesta elaborada por el Centro De Investigacion De Asuntos Publicos De The Associated Press Norc, donde los datos arrojados determinan que más de la mitad de los ciudadanos consultados aseguran que no apoyarían al político republicano en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo año.

Al margen del efecto que puede producirse en el ánimo de los electores enterarse de que sobre Trump existe otra extensa acusación de 98 páginas, donde se menciona a otras 18 personas como presuntos cómplices señalados por tratar de interferir en las elecciones de Georgia en 2020, la popularidad del exjefe de la Casa Blanca continúa estando arriba.

En este sentido, el 53% de los encuestados indican que definitivamente no apoyarían al magnate neoyorquino si fuera el candidato republicano que apareciera en la boleta electoral que definirá al personaje que ocupará la Casa Blanca durante los siguientes cuatro años.

Asimismo, un 11% de los ciudadanos indicó que probablemente no lo apoyarían.

Al parecer el respaldo de los ciudadanos a una eventual candidatura de Trump a la presidencia estaría condicionada al veredicto de las autoridades en los juicios que le espera enfrentar. (Seth Wenig-Pool / Getty Images)

En términos partidistas, el 63% de los ciudadanos republicanos con registro para votar apoyan a Trump como su candidato favorito, lo que representa que su imagen se ha fortalecido con respecto a abril pasado, cuando sólo tenía el 55% de respaldo.

Mientras que hace dos meses el 60% de los republicanos tenían una opinión favorable acerca del neoyorquino de 77 años, ahora siete de cada 10 sienten afinidad por su causa.

Con respecto a Joe Biden, goza del respaldo de la mayoría de los demócratas para reelegirse, pues sólo el 43% de los estadounidenses tiene claro que definitivamente no votaría por él; mientras que otro 11% indicó que probablemente no lo haría.

Debido a que el sondeo de intención de voto se realizó 10 y el 14 de agosto entre 1,165 adultos se desconoce que impacto tendrá el hecho de que Donald Trump se enfrente a una nueva acusación en Georgia, la cual —en caso de ser comprobada— podría colocarlo en riesgo de ir a prisión estando su campaña en pleno auge.

Por el momento, Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, anunció Trump y sus 18 coacusados deben entregarse antes del 25 de agosto.

El expresidente está acusado de 13 de 41 cargos por tratar de interferir en los resultados de las elecciones en Georgia y en caso de ser declarado culpable de todos los cargos, se enfrenta a más de 70 años de prisión.

