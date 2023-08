Mujer es arrastrada de forma violenta para arrebatarle su bolso, en Hacienda Heights

Una mujer de 75 años fue arrastrada de forma violenta cuando un ladrón intentaba arrebatarle su bolso la tarde de este lunes en el vecindario de Hacienda Heights, en el Condado de Los Ángeles.

El incidente, que fue captado en un video de celular, ocurrió en el exterior del Bank of America en 1605 South Azusa Avenue a las 11:18 a.m., cerca de la intersección con Pepper Brook Way, en el área donde también se localiza un supermercado asiático, una panadería y varios restaurantes.

De acuerdo con las autoridades, la mujer se encontraba en el cajero automático de la sucursal bancaria cuando el sospechoso se le acercó por detrás y le agarró el bolso.

En la grabación, se puede ver el momento en que la víctima es arrastrada mientras se niega a soltar su bolso cuando un sujeto intenta robárselo en el área de estacionamiento del banco.

Después de arrastrar a la mujer por varias yardas a lo largo por el estacionamiento, el sospechoso finalmente logra arrebatarle el bolso antes de darse a la fuga corriendo.

El incidente ocurrió en el estacionamiento de un Bank of America, en Hacienda Heights. Foto: ALASTAIR PIKE / AFP / Getty Images

La víctima quedó tendida en el suelo por unos momentos, mientras un par de transeúntes intentan perseguir al ladrón, sin tener éxito.

“Da miedo ver eso. Podría ser tu tía, tu abuela. Vengo aquí con mi esposa, mi hijo pequeño y uno nunca sabe. Abro la puerta y entra alguien con un cuchillo o una pistola. Da miedo”, expresó José Rafoya, un residente de la zona, a la cadena KTLA.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, agencia que investiga el atraco, dijo que la mujer se está recuperando después de resultar lesionada con raspaduras y moretones a causa del asalto.

No quedó claro si el ladrón se encontraba armado en el momento del asalto. Las autoridades recomendaron al público a no exponerse ni correr el riesgo hasta de perder la vida por algún objeto material.

Se informó que la mujer fue trasladada a un hospital, donde le atendieron de los raspones que sufrió en el momento en que fue arrastrada.

Este incidente es el más reciente de casos similares que han ocurrido en la zona, como el apuñalamiento por ladrones contra una mujer afuera de Dottie’s Flowers, en Reseda.

El 8 de agosto, cerca de 30 personas cometieron un robo tipo “flash mob” en una tienda Yves Saint Laurent, en Glendale, donde hurtaron artículos por unos $300,000 dólares.

Unos días después, el 11 de agosto, un grupo de entre 20 y 50 personas irrumpieron para arrasar con mercancía de la tienda Nordstrom en el Mall Westfield Topanga, en Canoga Park y un guardia de seguridad fue atacado con spray contra osos. El monto de los productos robados se estimó en unos $300,000 dólares.

El fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, George Gascón, declaró que los sospechosos de asaltos masivos enfrentarán cargos en contra por delitos de crimen organizado.

El sospechoso del robo del bolso en Hacienda Heights permanece prófugo, por lo que las autoridades solicitaron a la comunidad si tienen información que pudiera ayudar en las investigaciones, se comunique a la estación Industry del LASD al 626-330-3322.

